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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 16 лип, 2023 01:16
beee написав:
Фотка после прилёта и сейчас. Поменяли всё. И уже никто и не вспомнит
Только по напылению пакетов видно
Так у вас в Династии есть квартира или вы о бывших соседях по дому пишите, что там ушла горизонталь?
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барабашов
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