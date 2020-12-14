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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 16 лип, 2023 01:16
beee написав:
Фотка после прилёта и сейчас. Поменяли всё. И уже никто и не вспомнит
Только по напылению пакетов видно
Так у вас в Династии есть квартира или вы о бывших соседях по дому пишите, что там ушла горизонталь?
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Додано: Нед 16 лип, 2023 07:10
flyman написав: Zebra написав: Frant написав:
Кінця війни - ще не видно.
Тому ціни української нерухомості будуть падати і падати..
Долар буде коштувати 34, ціни на нерухомість будуть зростати, внутрішні ціни будуть зростати, бо гроші знецінюються. Ви ще не зрозуміли що я вам ору? Покоління, що нахомячило 80 млрд доларів в матрацах, буде побрите, бо наступне покоління на третину менше вже за 14 років.
Війна, відбудова, плани маршала в т.п. за рахунок валютної інфляції та ревальвації, за рахунок нашого покоління. Підростаюче покоління багато чого отримає нахаляву, багато спадщини, йому не доведеться вйопувать як вйопувало нинішнє.
може наступне покоління буде на третину багатше, це ще будівельник розказував, що якщо людей менше то навіть при падаючій економіці хто залишається багатіє
Будівельник це кадр ще той.
Я так і не зрозумів він справді думав так чи тролив.
Будівульник розраховував, з країни виїхало 20 відсотків населення, на кожного стало в середньому більше на 20 відсотків квадратниз метрів.
восновок згідно Будівельника, країна стала жити краще
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