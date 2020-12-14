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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 16 лип, 2023 01:16
beee написав:
Фотка после прилёта и сейчас. Поменяли всё. И уже никто и не вспомнит
Только по напылению пакетов видно
Так у вас в Династии есть квартира или вы о бывших соседях по дому пишите, что там ушла горизонталь?
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барабашов
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Додано: Нед 16 лип, 2023 08:18
барабашов написав: Proofy написав: cherchiltank написав:
100 долярів у 2003 отримував мабуть лише сторож гаражного кооперативу за 3 робочих дня в неділю - не фантазуйте
2003 как то уже подзабыл, а вот в 1999 программист начальный имел примерно столько
Если вы в 99м только окончили институт и пошли осенью на первую свою работу программистом(академий типа ШАГа 25 лет назад не было и в технарях на кодеров ещё не учили) то при девале 2.05>>>5.85 вполне вероятно что получали 600грн даже в небюджетной сфере.
Но тогда многие и за 300грн с ВО вкалывали, именно в 99-00х г.г.
В середині 1990-х років ЗП 100 дол/міс - була за щастя!
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Frant
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Додано: Нед 16 лип, 2023 08:25
барабашов написав: Proofy написав: cherchiltank написав:
100 долярів у 2003 отримував мабуть лише сторож гаражного кооперативу за 3 робочих дня в неділю - не фантазуйте
2003 как то уже подзабыл, а вот в 1999 программист начальный имел примерно столько
Если вы в 99м только окончили институт и пошли осенью на первую свою работу программистом(академий типа ШАГа 25 лет назад не было и в технарях на кодеров ещё не учили) то при девале 2.05>>>5.85 вполне вероятно что получали 600грн даже в небюджетной сфере.
Но тогда многие и за 300грн с ВО вкалывали, именно в 99-00х г.г.
В 99 закончил полутехех.Поскольку с работой жопа была, а распределения, как при совке уже её было. Батя устроил в штаб ЗахОК техником, протирал штаны за 88 грн/мес, позже накинул до 117 грн. В 2000-м работал на Свиточе по трудовому договору, что-то около 270 грн/мес получалось, что считалось хорошей ЗП по тем временам.
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Bolt
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Додано: Нед 16 лип, 2023 08:33
Писав про сусідів. У мене в низькій секції. Посікло уламками.
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gonchik74
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Додано: Нед 16 лип, 2023 08:45
Вчора після обіду я заїхав в Епіцентр, потім в Леруа Марлен.
Покупців майже не було.
Стоянки для авто - майже порожні.
Тому прихильникам "дорожаю" під час війни слід урізати осетра.
Я рекомендую цій шушері проїхатись житомирською або чернігівською трасою, на 50-70 км від Києва. Багато чого побачите і зрозумієте.
Для цього, як мінімум, декому слід приїхати в Україну.
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Frant
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Додано: Нед 16 лип, 2023 08:51
Frant написав:
цій шушері
кого именно ты назвал шушерой?
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vitaliiangel
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Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim
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