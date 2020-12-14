Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
cherchiltank написав:100 долярів у 2003 отримував мабуть лише сторож гаражного кооперативу за 3 робочих дня в неділю - не фантазуйте
2003 как то уже подзабыл, а вот в 1999 программист начальный имел примерно столько
Если вы в 99м только окончили институт и пошли осенью на первую свою работу программистом(академий типа ШАГа 25 лет назад не было и в технарях на кодеров ещё не учили) то при девале 2.05>>>5.85 вполне вероятно что получали 600грн даже в небюджетной сфере. Но тогда многие и за 300грн с ВО вкалывали, именно в 99-00х г.г.
В середині 1990-х років ЗП 100 дол/міс - була за щастя!
cherchiltank написав:100 долярів у 2003 отримував мабуть лише сторож гаражного кооперативу за 3 робочих дня в неділю - не фантазуйте
2003 как то уже подзабыл, а вот в 1999 программист начальный имел примерно столько
Если вы в 99м только окончили институт и пошли осенью на первую свою работу программистом(академий типа ШАГа 25 лет назад не было и в технарях на кодеров ещё не учили) то при девале 2.05>>>5.85 вполне вероятно что получали 600грн даже в небюджетной сфере. Но тогда многие и за 300грн с ВО вкалывали, именно в 99-00х г.г.
В 99 закончил полутехех.Поскольку с работой жопа была, а распределения, как при совке уже её было. Батя устроил в штаб ЗахОК техником, протирал штаны за 88 грн/мес, позже накинул до 117 грн. В 2000-м работал на Свиточе по трудовому договору, что-то около 270 грн/мес получалось, что считалось хорошей ЗП по тем временам.
Вчора після обіду я заїхав в Епіцентр, потім в Леруа Марлен. Покупців майже не було. Стоянки для авто - майже порожні. Тому прихильникам "дорожаю" під час війни слід урізати осетра.
Я рекомендую "дорожайникам" проїхатись житомирською або чернігівською трасою, на 50-70 км від Києва. Багато чого побачите і зрозумієте. П.С. Я проглянув об'яви на "вторинці" - неначе помітний спад. Побачимо, що далі. Довоєнний жир - закінчується.
Ви коли таку пургу пишете, ви ж не забувайте, що тут є ті, хто ті "вустриці пробував" Якихось інстаграмчиків надивлятся, теоретики, і починається
Ще раз якраз ті хто їв ці ваші «устриці» ( живуть в новобудовах ,котеджах та інше ) якраз і скаржились на «діарею» після їх поїдання. А ще весела скарга на дощ що стукає по зовнішньому відливу вікна і заважає спати теж в новобудовах , бо нема навісу стриху чи даху ( не знаю як то пояснити)
beee написав:[Толщина перекрытия 300 мм. Слой песка 40 мм, звукоизоляция и стяжка 50 мм. Причём во второй квартире совсем недорогой - пирог такой же. Соседей не слышно вообще..
тобто 300+40+50 = разом 390 ? Мова певно про товщину стелі/підлоги ? Я про стіни кажу , про товщину і матеріал стін !!! На етапі будівництва бачу що якщо навіть зовніші стіни це одна пустотіла цегла блочна (не знаю як вірно назвати ) 20 см товщиною+ піноспласт зверху. https://oksamyt-inter.ua/ua/Gid-pokupatelya/gid-4/ Майже вгадав
а блоки товщиною 30см, 25см та 18,8см – для будівництва внутрішніх або зовнішніх стін, які потребують додаткове утеплення.
Імхо навіть 30 см це реально мало, як для зовнішніх так і для внутрішніх. Навіть враховуючи 10 см пінопласту. Який ще треба вірно клеїти намазуючи кожен лист пінопласту по периметру , а не 3-5 ляпами як це переважно роблять. Навіщо ? Щоб у прошарку між стіною і пінопластом повітря не рухало знизу вверх. , Підлога/ стел то окрема біда , за рахунок монолітності конструкціі звукові хвилі розповсюджуються супер.