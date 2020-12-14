RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11057110581105911060>
Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 01:16

  beee написав:Фотка после прилёта и сейчас. Поменяли всё. И уже никто и не вспомнит
Только по напылению пакетов видно ЗображенняЗображення

Так у вас в Династии есть квартира или вы о бывших соседях по дому пишите, что там ушла горизонталь?
барабашов
 
Повідомлень: 3301
З нами з: 16.06.15
Подякував: 253 раз.
Подякували: 314 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 08:18

  барабашов написав:
  Proofy написав:
  cherchiltank написав:100 долярів у 2003 отримував мабуть лише сторож гаражного кооперативу за 3 робочих дня в неділю - не фантазуйте
2003 как то уже подзабыл, а вот в 1999 программист начальный имел примерно столько

Если вы в 99м только окончили институт и пошли осенью на первую свою работу программистом(академий типа ШАГа 25 лет назад не было и в технарях на кодеров ещё не учили) то при девале 2.05>>>5.85 вполне вероятно что получали 600грн даже в небюджетной сфере.
Но тогда многие и за 300грн с ВО вкалывали, именно в 99-00х г.г.

В середині 1990-х років ЗП 100 дол/міс - була за щастя!
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23269
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1552 раз.
Подякували: 2470 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 08:25

  барабашов написав:
  Proofy написав:
  cherchiltank написав:100 долярів у 2003 отримував мабуть лише сторож гаражного кооперативу за 3 робочих дня в неділю - не фантазуйте
2003 как то уже подзабыл, а вот в 1999 программист начальный имел примерно столько

Если вы в 99м только окончили институт и пошли осенью на первую свою работу программистом(академий типа ШАГа 25 лет назад не было и в технарях на кодеров ещё не учили) то при девале 2.05>>>5.85 вполне вероятно что получали 600грн даже в небюджетной сфере.
Но тогда многие и за 300грн с ВО вкалывали, именно в 99-00х г.г.

В 99 закончил полутехех.Поскольку с работой жопа была, а распределения, как при совке уже её было. Батя устроил в штаб ЗахОК техником, протирал штаны за 88 грн/мес, позже накинул до 117 грн. В 2000-м работал на Свиточе по трудовому договору, что-то около 270 грн/мес получалось, что считалось хорошей ЗП по тем временам.
Bolt
 
Повідомлень: 2088
З нами з: 09.11.17
Подякував: 2 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 08:33

Писав про сусідів. У мене в низькій секції. Посікло уламками.
gonchik74
Аватар користувача
 
Повідомлень: 345
З нами з: 28.01.15
Подякував: 14 раз.
Подякували: 47 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 10:25

Вчора після обіду я заїхав в Епіцентр, потім в Леруа Марлен.
Покупців майже не було.
Стоянки для авто - майже порожні.
Тому прихильникам "дорожаю" під час війни слід урізати осетра.

Я рекомендую "дорожайникам" проїхатись житомирською або чернігівською трасою, на 50-70 км від Києва. Багато чого побачите і зрозумієте.
П.С. Я проглянув об'яви на "вторинці" - неначе помітний спад.
Побачимо, що далі.
Довоєнний жир - закінчується.
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23269
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1552 раз.
Подякували: 2470 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 12:04

ДумайТЕ! ДійТЕ! БагатійТЕ!©)))

Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5087
З нами з: 18.03.21
Подякував: 205 раз.
Подякували: 822 раз.
 
Профіль
3
7
1
Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 12:30

  Успіх написав:

У цих рил як завжди буитокадорожать (С)? Вгадав?
А ще дефіцит!
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7898
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1196 раз.
Подякували: 1619 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 12:55

  Faceless написав:
yama написав:https://www.instagram.com/reel/CrkPbi0s ... I2Ng%3D%3D Перевірив дає подивитися без реєстрації. До І то не жарти то правда чиста правда яку я чув від різних своїх сусідів з різних новобудов.
Ви коли таку пургу пишете, ви ж не забувайте, що тут є ті, хто ті "вустриці пробував" :mrgreen:
Якихось інстаграмчиків надивлятся, теоретики, і починається

Ще раз якраз ті хто їв ці ваші «устриці» ( живуть в новобудовах ,котеджах та інше ) якраз і скаржились на «діарею» після їх поїдання. А ще весела скарга на дощ що стукає по зовнішньому відливу вікна і заважає спати :) теж в новобудовах , бо нема навісу стриху чи даху ( не знаю як то пояснити)
yama
 
Повідомлень: 4425
З нами з: 12.08.17
Подякував: 8737 раз.
Подякували: 1021 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 13:40

  beee написав:[Толщина перекрытия 300 мм. Слой песка 40 мм, звукоизоляция и стяжка 50 мм. Причём во второй квартире совсем недорогой - пирог такой же. Соседей не слышно вообще..
тобто 300+40+50 = разом 390 ? Мова певно про товщину стелі/підлоги ? Я про стіни кажу , про товщину і матеріал стін !!!
На етапі будівництва бачу що якщо навіть зовніші стіни це одна пустотіла цегла блочна (не знаю як вірно назвати ) 20 см товщиною+ піноспласт зверху. https://oksamyt-inter.ua/ua/Gid-pokupatelya/gid-4/ Майже вгадав
а блоки товщиною 30см, 25см та 18,8см – для будівництва внутрішніх або зовнішніх стін, які потребують додаткове утеплення.
Імхо навіть 30 см це реально мало, як для зовнішніх так і для внутрішніх. Навіть враховуючи 10 см пінопласту. Який ще треба вірно клеїти намазуючи кожен лист пінопласту по периметру , а не 3-5 ляпами як це переважно роблять. Навіщо ? Щоб у прошарку між стіною і пінопластом повітря не рухало знизу вверх.
, Підлога/ стел то окрема біда , за рахунок монолітності конструкціі звукові хвилі розповсюджуються супер.
yama
 
Повідомлень: 4425
З нами з: 12.08.17
Подякував: 8737 раз.
Подякували: 1021 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 13:54

  yama написав:цегла блочна (не знаю як вірно назвати )
керамоблок. это наружные стены 20 см? у меня везде 40см +пенопласт.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18373
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2171 раз.
Подякували: 3111 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 11057110581105911060>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: vitaliiangel і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2386, 2387, 2388
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
23876 16177654
Переглянути останнє повідомлення
Вів 11 лип, 2023 19:31
Wisznia2021
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 120, 121, 122
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1211 5308754
Переглянути останнє повідомлення
Чет 04 тра, 2023 14:40
Хомякоид
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 5762
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Кредобанк (1005)
16.07.2023 14:40
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.