Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
beee написав:[Толщина перекрытия 300 мм. Слой песка 40 мм, звукоизоляция и стяжка 50 мм. Причём во второй квартире совсем недорогой - пирог такой же. Соседей не слышно вообще..
тобто 300+40+50 = разом 390 ? Мова певно про товщину стелі/підлоги ? Я про стіни кажу , про товщину і матеріал стін !!! На етапі будівництва бачу що якщо навіть зовніші стіни це одна пустотіла цегла блочна (не знаю як вірно назвати ) 20 см товщиною+ піноспласт зверху. https://oksamyt-inter.ua/ua/Gid-pokupatelya/gid-4/ Майже вгадав
а блоки товщиною 30см, 25см та 18,8см – для будівництва внутрішніх або зовнішніх стін, які потребують додаткове утеплення.
Імхо навіть 30 см це реально мало, як для зовнішніх так і для внутрішніх. Навіть враховуючи 10 см пінопласту. Який ще треба вірно клеїти намазуючи кожен лист пінопласту по периметру , а не 3-5 ляпами як це переважно роблять. Навіщо ? Щоб у прошарку між стіною і пінопластом повітря не рухало знизу вверх. , Підлога/ стел то окрема біда , за рахунок монолітності конструкціі звукові хвилі розповсюджуються супер.
це в того ж забудовника що в Успіха, в якого 1к відчувається як 3к?