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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11057110581105911060
Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 14:21

  yama написав:
  beee написав:[Толщина перекрытия 300 мм. Слой песка 40 мм, звукоизоляция и стяжка 50 мм. Причём во второй квартире совсем недорогой - пирог такой же. Соседей не слышно вообще..
тобто 300+40+50 = разом 390 ? Мова певно про товщину стелі/підлоги ? Я про стіни кажу , про товщину і матеріал стін !!!
На етапі будівництва бачу що якщо навіть зовніші стіни це одна пустотіла цегла блочна (не знаю як вірно назвати ) 20 см товщиною+ піноспласт зверху. https://oksamyt-inter.ua/ua/Gid-pokupatelya/gid-4/ Майже вгадав
а блоки товщиною 30см, 25см та 18,8см – для будівництва внутрішніх або зовнішніх стін, які потребують додаткове утеплення.
Імхо навіть 30 см це реально мало, як для зовнішніх так і для внутрішніх. Навіть враховуючи 10 см пінопласту. Який ще треба вірно клеїти намазуючи кожен лист пінопласту по периметру , а не 3-5 ляпами як це переважно роблять. Навіщо ? Щоб у прошарку між стіною і пінопластом повітря не рухало знизу вверх.
, Підлога/ стел то окрема біда , за рахунок монолітності конструкціі звукові хвилі розповсюджуються супер.

це в того ж забудовника що в Успіха, в якого 1к відчувається як 3к?
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 16:21

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Frant написав:Вчора після обіду я заїхав в Епіцентр, потім в Леруа Марлен.
Покупців майже не було.
Стоянки для авто - майже порожні.
Тому прихильникам "дорожаю" під час війни слід урізати осетра.

Я рекомендую "дорожайникам" проїхатись житомирською або чернігівською трасою, на 50-70 км від Києва. Багато чого побачите і зрозумієте.
П.С. Я проглянув об'яви на "вторинці" - неначе помітний спад.
Побачимо, що далі.
Довоєнний жир - закінчується.
Адрес?
В эпицентре каждую неделю.кришталева, Григоренко - полная парковка
И вообще, если всё плохо дайте кто то в личку плиточников и маляров. Всё равно работы ни у кого нет. А то звоню у всех очередь на 3 месяца
beee
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  #<1 ... 11057110581105911060
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