Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Frant написав:Вчора після обіду я заїхав в Епіцентр, потім в Леруа Марлен. Покупців майже не було. Стоянки для авто - майже порожні. Тому прихильникам "дорожаю" під час війни слід урізати осетра.
Я рекомендую "дорожайникам" проїхатись житомирською або чернігівською трасою, на 50-70 км від Києва. Багато чого побачите і зрозумієте. П.С. Я проглянув об'яви на "вторинці" - неначе помітний спад. Побачимо, що далі. Довоєнний жир - закінчується.
Адрес? В эпицентре каждую неделю.кришталева, Григоренко - полная парковка И вообще, если всё плохо дайте кто то в личку плиточников и маляров. Всё равно работы ни у кого нет. А то звоню у всех очередь на 3 месяца
Ви коли таку пургу пишете, ви ж не забувайте, що тут є ті, хто ті "вустриці пробував" Якихось інстаграмчиків надивлятся, теоретики, і починається
Ще раз якраз ті хто їв ці ваші «устриці» ( живуть в новобудовах ,котеджах та інше ) якраз і скаржились на «діарею» після їх поїдання. А ще весела скарга на дощ що стукає по зовнішньому відливу вікна і заважає спати теж в новобудовах , бо нема навісу стриху чи даху ( не знаю як то пояснити)
Зовсім смішно. Самі не жили, десь щось чули, ще й про "котеджі" щось... Ви б ще скарги на чиїсь приватні будинки написали, що власники самі зробили через дупу, і жаліються тепер.
beee написав:[Толщина перекрытия 300 мм. Слой песка 40 мм, звукоизоляция и стяжка 50 мм. Причём во второй квартире совсем недорогой - пирог такой же. Соседей не слышно вообще..
тобто 300+40+50 = разом 390 ? Мова певно про товщину стелі/підлоги ? Я про стіни кажу , про товщину і матеріал стін !!! На етапі будівництва бачу що якщо навіть зовніші стіни це одна пустотіла цегла блочна (не знаю як вірно назвати ) 20 см товщиною+ піноспласт зверху. https://oksamyt-inter.ua/ua/Gid-pokupatelya/gid-4/ Майже вгадав
а блоки товщиною 30см, 25см та 18,8см – для будівництва внутрішніх або зовнішніх стін, які потребують додаткове утеплення.
Імхо навіть 30 см це реально мало, як для зовнішніх так і для внутрішніх. Навіть враховуючи 10 см пінопласту. Який ще треба вірно клеїти намазуючи кожен лист пінопласту по периметру , а не 3-5 ляпами як це переважно роблять. Навіщо ? Щоб у прошарку між стіною і пінопластом повітря не рухало знизу вверх. , Підлога/ стел то окрема біда , за рахунок монолітності конструкціі звукові хвилі розповсюджуються супер.
Ви ж самі написали "перекриття", а не стіни Щодо розповсюдження звуку по моноліту - стосується будівельних робіт, перфораторів ітп, а не побутового шуму.
beee написав:[Толщина перекрытия 300 мм. Слой песка 40 мм, звукоизоляция и стяжка 50 мм. Причём во второй квартире совсем недорогой - пирог такой же. Соседей не слышно вообще..
тобто 300+40+50 = разом 390 ? Мова певно про товщину стелі/підлоги ? Я про стіни кажу , про товщину і матеріал стін !!! На етапі будівництва бачу що якщо навіть зовніші стіни це одна пустотіла цегла блочна (не знаю як вірно назвати ) 20 см товщиною+ піноспласт зверху. https://oksamyt-inter.ua/ua/Gid-pokupatelya/gid-4/ Майже вгадав
а блоки товщиною 30см, 25см та 18,8см – для будівництва внутрішніх або зовнішніх стін, які потребують додаткове утеплення.
Імхо навіть 30 см це реально мало, як для зовнішніх так і для внутрішніх. Навіть враховуючи 10 см пінопласту. Який ще треба вірно клеїти намазуючи кожен лист пінопласту по периметру , а не 3-5 ляпами як це переважно роблять. Навіщо ? Щоб у прошарку між стіною і пінопластом повітря не рухало знизу вверх. , Підлога/ стел то окрема біда , за рахунок монолітності конструкціі звукові хвилі розповсюджуються супер.
beee написав:[Толщина перекрытия 300 мм. Слой песка 40 мм, звукоизоляция и стяжка 50 мм. Причём во второй квартире совсем недорогой - пирог такой же. Соседей не слышно вообще..
тобто 300+40+50 = разом 390 ? Мова певно про товщину стелі/підлоги ? Я про стіни кажу , про товщину і матеріал стін !!! На етапі будівництва бачу що якщо навіть зовніші стіни це одна пустотіла цегла блочна (не знаю як вірно назвати ) 20 см товщиною+ піноспласт зверху. https://oksamyt-inter.ua/ua/Gid-pokupatelya/gid-4/ Майже вгадав
а блоки товщиною 30см, 25см та 18,8см – для будівництва внутрішніх або зовнішніх стін, які потребують додаткове утеплення.
Імхо навіть 30 см це реально мало, як для зовнішніх так і для внутрішніх. Навіть враховуючи 10 см пінопласту. Який ще треба вірно клеїти намазуючи кожен лист пінопласту по периметру , а не 3-5 ляпами як це переважно роблять. Навіщо ? Щоб у прошарку між стіною і пінопластом повітря не рухало знизу вверх. , Підлога/ стел то окрема біда , за рахунок монолітності конструкціі звукові хвилі розповсюджуються супер.
Ви ж самі написали "перекриття", а не стіни Щодо розповсюдження звуку по моноліту - стосується будівельних робіт, перфораторів ітп, а не побутового шуму.
Гарне питання що таке "побутовий шум". Розмова - це побутовий шум. Але і голі пятки - це побутовий шум, просто ударний шум. Чим товще перекриття, тим краще частина ударного шуму поглинається. Проте звичайно, не 100%. І рівень того, що залишається, звичайно тим вищий, чим вищий рівень удару.
Жіночку на підборах буде гарантовано чути сусідам знизу, і дуже імовірно сусідам поруч і знизу поруч, щонайменше. Але краще всього чути сабвуфер, і дуже далеко чути )