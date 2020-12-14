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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11058110591106011061>
Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 16:21

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Frant написав:Вчора після обіду я заїхав в Епіцентр, потім в Леруа Марлен.
Покупців майже не було.
Стоянки для авто - майже порожні.
Тому прихильникам "дорожаю" під час війни слід урізати осетра.

Я рекомендую "дорожайникам" проїхатись житомирською або чернігівською трасою, на 50-70 км від Києва. Багато чого побачите і зрозумієте.
П.С. Я проглянув об'яви на "вторинці" - неначе помітний спад.
Побачимо, що далі.
Довоєнний жир - закінчується.
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В эпицентре каждую неделю.кришталева, Григоренко - полная парковка
И вообще, если всё плохо дайте кто то в личку плиточников и маляров. Всё равно работы ни у кого нет. А то звоню у всех очередь на 3 месяца
beee
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Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 16:34

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

yama написав:
  Faceless написав:
yama написав:https://www.instagram.com/reel/CrkPbi0s ... I2Ng%3D%3D Перевірив дає подивитися без реєстрації. До І то не жарти то правда чиста правда яку я чув від різних своїх сусідів з різних новобудов.
Ви коли таку пургу пишете, ви ж не забувайте, що тут є ті, хто ті "вустриці пробував" :mrgreen:
Якихось інстаграмчиків надивлятся, теоретики, і починається

Ще раз якраз ті хто їв ці ваші «устриці» ( живуть в новобудовах ,котеджах та інше ) якраз і скаржились на «діарею» після їх поїдання. А ще весела скарга на дощ що стукає по зовнішньому відливу вікна і заважає спати :) теж в новобудовах , бо нема навісу стриху чи даху ( не знаю як то пояснити)

Зовсім смішно. Самі не жили, десь щось чули, ще й про "котеджі" щось... Ви б ще скарги на чиїсь приватні будинки написали, що власники самі зробили через дупу, і жаліються тепер.
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 16:34

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

барабашов написав:
  beee написав:Фотка после прилёта и сейчас. Поменяли всё. И уже никто и не вспомнит
Только по напылению пакетов видно ЗображенняЗображення

Так у вас в Династии есть квартира или вы о бывших соседях по дому пишите, что там ушла горизонталь?
Да не ушло там ничего.
Не пускают туда по всем известной причине. Это военный секрет. Думаю догадаетесь
beee
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Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 16:34

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

yama написав:
  beee написав:[Толщина перекрытия 300 мм. Слой песка 40 мм, звукоизоляция и стяжка 50 мм. Причём во второй квартире совсем недорогой - пирог такой же. Соседей не слышно вообще..
тобто 300+40+50 = разом 390 ? Мова певно про товщину стелі/підлоги ? Я про стіни кажу , про товщину і матеріал стін !!!
На етапі будівництва бачу що якщо навіть зовніші стіни це одна пустотіла цегла блочна (не знаю як вірно назвати ) 20 см товщиною+ піноспласт зверху. https://oksamyt-inter.ua/ua/Gid-pokupatelya/gid-4/ Майже вгадав
а блоки товщиною 30см, 25см та 18,8см – для будівництва внутрішніх або зовнішніх стін, які потребують додаткове утеплення.
Імхо навіть 30 см це реально мало, як для зовнішніх так і для внутрішніх. Навіть враховуючи 10 см пінопласту. Який ще треба вірно клеїти намазуючи кожен лист пінопласту по периметру , а не 3-5 ляпами як це переважно роблять. Навіщо ? Щоб у прошарку між стіною і пінопластом повітря не рухало знизу вверх.
, Підлога/ стел то окрема біда , за рахунок монолітності конструкціі звукові хвилі розповсюджуються супер.


Ви ж самі написали "перекриття", а не стіни
Щодо розповсюдження звуку по моноліту - стосується будівельних робіт, перфораторів ітп, а не побутового шуму.
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 16:36

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Faceless написав:
yama написав:
  beee написав:[Толщина перекрытия 300 мм. Слой песка 40 мм, звукоизоляция и стяжка 50 мм. Причём во второй квартире совсем недорогой - пирог такой же. Соседей не слышно вообще..
тобто 300+40+50 = разом 390 ? Мова певно про товщину стелі/підлоги ? Я про стіни кажу , про товщину і матеріал стін !!!
На етапі будівництва бачу що якщо навіть зовніші стіни це одна пустотіла цегла блочна (не знаю як вірно назвати ) 20 см товщиною+ піноспласт зверху. https://oksamyt-inter.ua/ua/Gid-pokupatelya/gid-4/ Майже вгадав
а блоки товщиною 30см, 25см та 18,8см – для будівництва внутрішніх або зовнішніх стін, які потребують додаткове утеплення.
Імхо навіть 30 см це реально мало, як для зовнішніх так і для внутрішніх. Навіть враховуючи 10 см пінопласту. Який ще треба вірно клеїти намазуючи кожен лист пінопласту по периметру , а не 3-5 ляпами як це переважно роблять. Навіщо ? Щоб у прошарку між стіною і пінопластом повітря не рухало знизу вверх.
, Підлога/ стел то окрема біда , за рахунок монолітності конструкціі звукові хвилі розповсюджуються супер.


Ви ж самі написали "перекриття", а не стіни


Кордебалет))
beee
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Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 17:24

  Faceless написав:
yama написав:
  beee написав:[Толщина перекрытия 300 мм. Слой песка 40 мм, звукоизоляция и стяжка 50 мм. Причём во второй квартире совсем недорогой - пирог такой же. Соседей не слышно вообще..
тобто 300+40+50 = разом 390 ? Мова певно про товщину стелі/підлоги ? Я про стіни кажу , про товщину і матеріал стін !!!
На етапі будівництва бачу що якщо навіть зовніші стіни це одна пустотіла цегла блочна (не знаю як вірно назвати ) 20 см товщиною+ піноспласт зверху. https://oksamyt-inter.ua/ua/Gid-pokupatelya/gid-4/ Майже вгадав
а блоки товщиною 30см, 25см та 18,8см – для будівництва внутрішніх або зовнішніх стін, які потребують додаткове утеплення.
Імхо навіть 30 см це реально мало, як для зовнішніх так і для внутрішніх. Навіть враховуючи 10 см пінопласту. Який ще треба вірно клеїти намазуючи кожен лист пінопласту по периметру , а не 3-5 ляпами як це переважно роблять. Навіщо ? Щоб у прошарку між стіною і пінопластом повітря не рухало знизу вверх.
, Підлога/ стел то окрема біда , за рахунок монолітності конструкціі звукові хвилі розповсюджуються супер.


Ви ж самі написали "перекриття", а не стіни
Щодо розповсюдження звуку по моноліту - стосується будівельних робіт, перфораторів ітп, а не побутового шуму.


Гарне питання що таке "побутовий шум". Розмова - це побутовий шум. Але і голі пятки - це побутовий шум, просто ударний шум. Чим товще перекриття, тим краще частина ударного шуму поглинається. Проте звичайно, не 100%. І рівень того, що залишається, звичайно тим вищий, чим вищий рівень удару.

Жіночку на підборах буде гарантовано чути сусідам знизу, і дуже імовірно сусідам поруч і знизу поруч, щонайменше. Але краще всього чути сабвуфер, і дуже далеко чути )
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Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 18:02

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Про между квартирные стены. Хорошо, когда их выполняют из кирпича толщиной 1.5 = 380 мм.
Кто жаднее - из газоблока. Он менее плотный, звук проводит лучше.
Ковальская, столица из керамзито или бетонных пустотелых блоков.
Уникалы, типа КАН из газоблоков 20 см.
Из чего бы ни были стены, все забывают про её примыкание к плите. Там неизменно будет зазор, на который кладут с прибором.
А потом слушают убаюкивающе нарастающий скрип кровати.
Если кладку забивают под самое перекрытие, а толщина перекрытия не прошла по условиям прогиба, будет, как в Хоффман Хаус. По всем коридорам плита, вследствие расчетной нагрузки продавливает стены на всех этажах
beee
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Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 18:28

  beee написав:
Frant написав:Вчора після обіду я заїхав в Епіцентр, потім в Леруа Марлен.
Покупців майже не було.
Стоянки для авто - майже порожні.
Тому прихильникам "дорожаю" під час війни слід урізати осетра.

Я рекомендую "дорожайникам" проїхатись житомирською або чернігівською трасою, на 50-70 км від Києва. Багато чого побачите і зрозумієте.
П.С. Я проглянув об'яви на "вторинці" - неначе помітний спад.
Побачимо, що далі.
Довоєнний жир - закінчується.
Адрес?
В эпицентре каждую неделю.кришталева, Григоренко - полная парковка
И вообще, если всё плохо дайте кто то в личку плиточников и маляров. Всё равно работы ни у кого нет. А то звоню у всех очередь на 3 месяца

Тобі з Польщі видніше, ніж тим, хто живе в Києві.
І нікуди не тікав, навіть під обстрілами.

По Житомирській і Чернігівській трасі - коли проїдешся, польський "киянин"?
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 18:43

  Frant написав:По Житомирській і Чернігівській трасі - коли проїдешся, польський "киянин"?

А ви по Чернігівській трасі куди саме доїзджаєте? Бо сьогодні торговий центр в 140 км від Києва і в ~100 км від кордону з Рашкою майже під зав'язку. Які дачі, які плажі, яка війна, люди тратять бабло.

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Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 18:53

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Frant написав:
  beee написав:
Frant написав:Вчора після обіду я заїхав в Епіцентр, потім в Леруа Марлен.
Покупців майже не було.
Стоянки для авто - майже порожні.
Тому прихильникам "дорожаю" під час війни слід урізати осетра.

Я рекомендую "дорожайникам" проїхатись житомирською або чернігівською трасою, на 50-70 км від Києва. Багато чого побачите і зрозумієте.
П.С. Я проглянув об'яви на "вторинці" - неначе помітний спад.
Побачимо, що далі.
Довоєнний жир - закінчується.
Адрес?
В эпицентре каждую неделю.кришталева, Григоренко - полная парковка
И вообще, если всё плохо дайте кто то в личку плиточников и маляров. Всё равно работы ни у кого нет. А то звоню у всех очередь на 3 месяца

Тобі з Польщі видніше, ніж тим, хто живе в Києві.
І нікуди не тікав, навіть під обстрілами.

По Житомирській і Чернігівській трасі - коли проїдешся, польський "киянин"?
І який ти обстріл пережив? Цікаво

Ти ще в генделик заїдь десь під рокітне і вещай
Востаннє редагувалось beee в Нед 16 лип, 2023 19:12, всього редагувалось 1 раз.
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