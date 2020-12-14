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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11058110591106011061
Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 19:07

  beee написав:І який ти обстріл пережив? Цікаво
метеоризм
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 19:46

  Zebra написав:
  Frant написав:По Житомирській і Чернігівській трасі - коли проїдешся, польський "киянин"?

А ви по Чернігівській трасі куди саме доїзджаєте? Бо сьогодні торговий центр в 140 км від Києва і в ~100 км від кордону з Рашкою майже під зав'язку. Які дачі, які плажі, яка війна, люди тратять бабло.

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Я зараз в шишкіні, Чернігівщина - 50-80 чоловік, раніше все було заповненою, у пересічних грошей все менше
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 19:51

  cherchiltank написав:Я зараз в шишкіні, Чернігівщина - 50-80 чоловік, раніше все було заповненою, у пересічних грошей все менше

Шишкин не для этого создавался. Он создавался, чтоб киевляне могли уединиться от жен со своими любовницами.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 20:05

  cherchiltank написав:
  Zebra написав:
  Frant написав:По Житомирській і Чернігівській трасі - коли проїдешся, польський "киянин"?

А ви по Чернігівській трасі куди саме доїзджаєте? Бо сьогодні торговий центр в 140 км від Києва і в ~100 км від кордону з Рашкою майже під зав'язку. Які дачі, які плажі, яка війна, люди тратять бабло.

Зображення Зображення

Я зараз в шишкіні, Чернігівщина - 50-80 чоловік, раніше все було заповненою, у пересічних грошей все менше


Спробуйте котеджик в Глибівці зняти. Не вийде. Шишкін оверпрайс.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 20:18

  Zebra написав:
  cherchiltank написав:Я зараз в шишкіні, Чернігівщина - 50-80 чоловік, раніше все було заповненою, у пересічних грошей все менше

Шишкин не для этого создавался. Он создавался, чтоб киевляне могли уединиться от жен со своими любовницами.

Смішний - нахєра так далеко їхати - є купа ближчих варіантів
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 20:26

  Zebra написав:
  Frant написав:По Житомирській і Чернігівській трасі - коли проїдешся, польський "киянин"?

А ви по Чернігівській трасі куди саме доїзджаєте? Бо сьогодні торговий центр в 140 км від Києва і в ~100 км від кордону з Рашкою майже під зав'язку. Які дачі, які плажі, яка війна, люди тратять бабло.

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Та це ще пустенько на парковці :)

Кажуть, що сьогодні наш Золотий Берег також був запаркований по саму Колыбу
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 20:35

  pesikot написав:
  Zebra написав:
  Frant написав:По Житомирській і Чернігівській трасі - коли проїдешся, польський "киянин"?

А ви по Чернігівській трасі куди саме доїзджаєте? Бо сьогодні торговий центр в 140 км від Києва і в ~100 км від кордону з Рашкою майже під зав'язку. Які дачі, які плажі, яка війна, люди тратять бабло.

Зображення Зображення

Та це ще пустенько на парковці :)

Кажуть, що сьогодні наш Золотий Берег також був запаркований по саму Колыбу

Бо пляж сегодня (людєй нєт, всє заграніцєй)

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Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 20:54

  cherchiltank написав:
  Zebra написав:
  cherchiltank написав:Я зараз в шишкіні, Чернігівщина - 50-80 чоловік, раніше все було заповненою, у пересічних грошей все менше

Шишкин не для этого создавался. Он создавался, чтоб киевляне могли уединиться от жен со своими любовницами.

Смішний - нахєра так далеко їхати - є купа ближчих варіантів

Ближчі варіанти ризиковіші - подруги, родичі, друзі, сусіди і т.д. - "опача, а кто это у нас тут"
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 21:02

  cherchiltank написав:Я зараз в шишкіні, Чернігівщина - 50-80 чоловік, раніше все було заповненою, у пересічних грошей все менше

так це стандартне заповнення Шишкіна
на більше там немає місць
pesikot
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  #<1 ... 11058110591106011061
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