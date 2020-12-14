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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 16 лип, 2023 19:07
beee написав:
І який ти обстріл пережив? Цікаво
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Додано: Нед 16 лип, 2023 19:46
Я зараз в шишкіні, Чернігівщина - 50-80 чоловік, раніше все було заповненою, у пересічних грошей все менше
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cherchiltank
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Додано: Нед 16 лип, 2023 19:51
cherchiltank написав:
Я зараз в шишкіні, Чернігівщина - 50-80 чоловік, раніше все було заповненою, у пересічних грошей все менше
Шишкин не для этого создавался. Он создавался, чтоб киевляне могли уединиться от жен со своими любовницами.
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Zebra
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Додано: Нед 16 лип, 2023 20:05
cherchiltank написав:
Я зараз в шишкіні, Чернігівщина - 50-80 чоловік, раніше все було заповненою, у пересічних грошей все менше
Спробуйте котеджик в Глибівці зняти. Не вийде. Шишкін оверпрайс.
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Додано: Нед 16 лип, 2023 20:18
Zebra написав: cherchiltank написав:
Я зараз в шишкіні, Чернігівщина - 50-80 чоловік, раніше все було заповненою, у пересічних грошей все менше
Шишкин не для этого создавался. Он создавался, чтоб киевляне могли уединиться от жен со своими любовницами.
Смішний - нахєра так далеко їхати - є купа ближчих варіантів
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cherchiltank
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Додано: Нед 16 лип, 2023 20:26
Та це ще пустенько на парковці
Кажуть, що сьогодні наш Золотий Берег також був запаркований по саму Колыбу
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pesikot
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Додано: Нед 16 лип, 2023 20:35
pesikot написав:
Та це ще пустенько на парковці
Кажуть, що сьогодні наш Золотий Берег також був запаркований по саму Колыбу
Бо пляж сегодня (людєй нєт, всє заграніцєй)
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Zebra
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Додано: Нед 16 лип, 2023 20:54
cherchiltank написав: Zebra написав: cherchiltank написав:
Я зараз в шишкіні, Чернігівщина - 50-80 чоловік, раніше все було заповненою, у пересічних грошей все менше
Шишкин не для этого создавался. Он создавался, чтоб киевляне могли уединиться от жен со своими любовницами.
Смішний - нахєра так далеко їхати - є купа ближчих варіантів
Ближчі варіанти ризиковіші - подруги, родичі, друзі, сусіди і т.д. - "опача, а кто это у нас тут"
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Zebra
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Додано: Нед 16 лип, 2023 21:02
cherchiltank написав:
Я зараз в шишкіні, Чернігівщина - 50-80 чоловік, раніше все було заповненою, у пересічних грошей все менше
так це стандартне заповнення Шишкіна
на більше там немає місць
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pesikot
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Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim
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