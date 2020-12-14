RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11059110601106111062>
Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 19:07

:arrow:
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 16 лип, 2023 21:46, всього редагувалось 1 раз.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18381
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2171 раз.
Подякували: 3112 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 19:46

  Zebra написав:
  Frant написав:По Житомирській і Чернігівській трасі - коли проїдешся, польський "киянин"?

А ви по Чернігівській трасі куди саме доїзджаєте? Бо сьогодні торговий центр в 140 км від Києва і в ~100 км від кордону з Рашкою майже під зав'язку. Які дачі, які плажі, яка війна, люди тратять бабло.

Зображення Зображення

Я зараз в шишкіні, Чернігівщина - 50-80 чоловік, раніше все було заповненою, у пересічних грошей все менше
cherchiltank
Аватар користувача
 
Повідомлень: 447
З нами з: 31.05.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 109 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 19:51

  cherchiltank написав:Я зараз в шишкіні, Чернігівщина - 50-80 чоловік, раніше все було заповненою, у пересічних грошей все менше

Шишкин не для этого создавался. Он создавался, чтоб киевляне могли уединиться от жен со своими любовницами.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12144
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1821 раз.
Подякували: 2641 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 20:05

  cherchiltank написав:
  Zebra написав:
  Frant написав:По Житомирській і Чернігівській трасі - коли проїдешся, польський "киянин"?

А ви по Чернігівській трасі куди саме доїзджаєте? Бо сьогодні торговий центр в 140 км від Києва і в ~100 км від кордону з Рашкою майже під зав'язку. Які дачі, які плажі, яка війна, люди тратять бабло.

Зображення Зображення

Я зараз в шишкіні, Чернігівщина - 50-80 чоловік, раніше все було заповненою, у пересічних грошей все менше


Спробуйте котеджик в Глибівці зняти. Не вийде. Шишкін оверпрайс.
Hotab
 
Повідомлень: 9470
З нами з: 15.02.09
Подякував: 592 раз.
Подякували: 2024 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 20:18

  Zebra написав:
  cherchiltank написав:Я зараз в шишкіні, Чернігівщина - 50-80 чоловік, раніше все було заповненою, у пересічних грошей все менше

Шишкин не для этого создавался. Он создавался, чтоб киевляне могли уединиться от жен со своими любовницами.

Смішний - нахєра так далеко їхати - є купа ближчих варіантів
cherchiltank
Аватар користувача
 
Повідомлень: 447
З нами з: 31.05.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 109 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 20:26

  Zebra написав:
  Frant написав:По Житомирській і Чернігівській трасі - коли проїдешся, польський "киянин"?

А ви по Чернігівській трасі куди саме доїзджаєте? Бо сьогодні торговий центр в 140 км від Києва і в ~100 км від кордону з Рашкою майже під зав'язку. Які дачі, які плажі, яка війна, люди тратять бабло.

Зображення Зображення

Та це ще пустенько на парковці :)

Кажуть, що сьогодні наш Золотий Берег також був запаркований по саму Колыбу
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8180
З нами з: 31.08.09
Подякував: 526 раз.
Подякували: 1237 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 20:35

  pesikot написав:
  Zebra написав:
  Frant написав:По Житомирській і Чернігівській трасі - коли проїдешся, польський "киянин"?

А ви по Чернігівській трасі куди саме доїзджаєте? Бо сьогодні торговий центр в 140 км від Києва і в ~100 км від кордону з Рашкою майже під зав'язку. Які дачі, які плажі, яка війна, люди тратять бабло.

Зображення Зображення

Та це ще пустенько на парковці :)

Кажуть, що сьогодні наш Золотий Берег також був запаркований по саму Колыбу

Бо пляж сегодня (людєй нєт, всє заграніцєй)

Зображення
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12144
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1821 раз.
Подякували: 2641 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 20:54

  cherchiltank написав:
  Zebra написав:
  cherchiltank написав:Я зараз в шишкіні, Чернігівщина - 50-80 чоловік, раніше все було заповненою, у пересічних грошей все менше

Шишкин не для этого создавался. Он создавался, чтоб киевляне могли уединиться от жен со своими любовницами.

Смішний - нахєра так далеко їхати - є купа ближчих варіантів

Ближчі варіанти ризиковіші - подруги, родичі, друзі, сусіди і т.д. - "опача, а кто это у нас тут"
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12144
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1821 раз.
Подякували: 2641 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 21:02

  cherchiltank написав:Я зараз в шишкіні, Чернігівщина - 50-80 чоловік, раніше все було заповненою, у пересічних грошей все менше

так це стандартне заповнення Шишкіна
на більше там немає місць
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8180
З нами з: 31.08.09
Подякував: 526 раз.
Подякували: 1237 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 21:09

  Hotab написав:Спробуйте котеджик в Глибівці зняти. Не вийде. Шишкін оверпрайс.

Шишкін завжди був оверпрайс

Особливо, та сама дорога до Шишкіна, дуж дивує
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8180
З нами з: 31.08.09
Подякував: 526 раз.
Подякували: 1237 раз.
 
Профіль
2
2
  #<1 ... 11059110601106111062>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2386, 2387, 2388
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
23876 16177803
Переглянути останнє повідомлення
Вів 11 лип, 2023 19:31
Wisznia2021
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 120, 121, 122
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1211 5308768
Переглянути останнє повідомлення
Чет 04 тра, 2023 14:40
Хомякоид
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 5762
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.