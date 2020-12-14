Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Frant написав:Тобто -6 млн чоловік (15% населення) - і ніхто не побачив?))))
Пане доцент, тобі не те що натякають, а кажуть. Ніт, не помітили
То може, десь статистика кульгає на три ноги
Не бачать, тому що переселенці з окупованих територій "зайняли" місця тих, хто виїхав за кордон. Візуально наче картина майже не змінилася, але якщо приглядатися та аналізувати за конкретними сферами, напр., "КРЖН", "Освіта", "Ринок праці", то можна побачити багато "цікавого".