RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11059110601106111062
Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 21:09

Тобто -6 млн чоловік (15% населення) - і ніхто не побачив?))))
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23271
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1552 раз.
Подякували: 2471 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 21:21

  Frant написав:Тобто -6 млн чоловік (15% населення) - і ніхто не побачив?))))

Пане доцент, тобі не те що натякають, а кажуть.
Ніт, не помітили

То може, десь статистика кульгає на три ноги
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8180
З нами з: 31.08.09
Подякував: 526 раз.
Подякували: 1237 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 21:26

  pesikot написав:
  Frant написав:Тобто -6 млн чоловік (15% населення) - і ніхто не побачив?))))

Пане доцент, тобі не те що натякають, а кажуть.
Ніт, не помітили

То може, десь статистика кульгає на три ноги

Або ж - хтось має великі проблеми з зором.
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23271
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1552 раз.
Подякували: 2471 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 21:30

  pesikot написав:
  Frant написав:Тобто -6 млн чоловік (15% населення) - і ніхто не побачив?))))

Пане доцент, тобі не те що натякають, а кажуть.
Ніт, не помітили

То може, десь статистика кульгає на три ноги

Не бачать, тому що переселенці з окупованих територій "зайняли" місця тих, хто виїхав за кордон. Візуально наче картина майже не змінилася, але якщо приглядатися та аналізувати за конкретними сферами, напр., "КРЖН", "Освіта", "Ринок праці", то можна побачити багато "цікавого".
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4033
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1140 раз.
Подякували: 1295 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 21:30

  Frant написав:
  pesikot написав:
  Frant написав:Тобто -6 млн чоловік (15% населення) - і ніхто не побачив?))))

Пане доцент, тобі не те що натякають, а кажуть.
Ніт, не помітили

То може, десь статистика кульгає на три ноги

Або ж - хтось має великі проблеми з зором.

Це да, коли я не можу припаркуватись біля ТРЦ, то це у мене проблеми з зором, а не з відсутністью вільних місць :)
Треба паркуватись на проїзді, як того хоче пане доцент :)
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8180
З нами з: 31.08.09
Подякував: 526 раз.
Подякували: 1237 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 22:33

  Frant написав:Тобто -6 млн чоловік (15% населення) - і ніхто не побачив?))))

Общее количество украинских беженцев, уехавших с начала войны, составляет около 2,5 млн человека. Это в два раза меньше, чем статистика ООН.

По данным Министерства социальной политики, в 2019 году насчитывалось 3,2 млн трудовых мигрантов. В отдельные периоды, во время сезонных работ, было 7-9 млн мигрантов.

Фактически потерь населения в следствие миграции нет. Что раньше выезжали, что сейчас, цифры одного порядка.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12144
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1821 раз.
Подякували: 2641 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 11059110601106111062
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2386, 2387, 2388
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
23876 16177805
Переглянути останнє повідомлення
Вів 11 лип, 2023 19:31
Wisznia2021
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 120, 121, 122
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1211 5308768
Переглянути останнє повідомлення
Чет 04 тра, 2023 14:40
Хомякоид
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 5762
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.