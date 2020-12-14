Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Frant написав:Тобто -6 млн чоловік (15% населення) - і ніхто не побачив?))))
Пане доцент, тобі не те що натякають, а кажуть. Ніт, не помітили
То може, десь статистика кульгає на три ноги
Не бачать, тому що переселенці з окупованих територій "зайняли" місця тих, хто виїхав за кордон. Візуально наче картина майже не змінилася, але якщо приглядатися та аналізувати за конкретними сферами, напр., "КРЖН", "Освіта", "Ринок праці", то можна побачити багато "цікавого".
beee написав:Фотка после прилёта и сейчас. Поменяли всё. И уже никто и не вспомнит Только по напылению пакетов видно
Так у вас в Династии есть квартира или вы о бывших соседях по дому пишите, что там ушла горизонталь?
Да не ушло там ничего. Не пускают туда по всем известной причине. Это военный секрет. Думаю догадаетесь
Я знаю что когда мы начинаем переводить гаубицы на прямую наводку - пи...да батарее и личному составу из самураев А так по классике снаряд обрушивается под углом грд60 из стратосферы(через крышу объекта) Но я не понял - у вас там в разрушенном доме есть объект или "был"(успели выйти)?