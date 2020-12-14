Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Frant написав:Тобто -6 млн чоловік (15% населення) - і ніхто не побачив?))))
Пане доцент, тобі не те що натякають, а кажуть. Ніт, не помітили
То може, десь статистика кульгає на три ноги
Не бачать, тому що переселенці з окупованих територій "зайняли" місця тих, хто виїхав за кордон. Візуально наче картина майже не змінилася, але якщо приглядатися та аналізувати за конкретними сферами, напр., "КРЖН", "Освіта", "Ринок праці", то можна побачити багато "цікавого".
beee написав:Фотка после прилёта и сейчас. Поменяли всё. И уже никто и не вспомнит Только по напылению пакетов видно
Так у вас в Династии есть квартира или вы о бывших соседях по дому пишите, что там ушла горизонталь?
Да не ушло там ничего. Не пускают туда по всем известной причине. Это военный секрет. Думаю догадаетесь
Я знаю что когда мы начинаем переводить гаубицы на прямую наводку - пи...да батарее и личному составу из самураев(с военки с середины 90х на победе) А так по классике снаряд обрушивается под углом грд60 из стратосферы(через крышу объекта) Но я не понял - у вас там в разрушенном доме есть объект или "был"(успели выйти)?
beee написав:Про между квартирные стены. Хорошо, когда их выполняют из кирпича толщиной 1.5 = 380 мм. Кто жаднее - из газоблока. Он менее плотный, звук проводит лучше. Ковальская, столица из керамзито или бетонных пустотелых блоков. Уникалы, типа КАН из газоблоков 20 см. Из чего бы ни были стены, все забывают про её примыкание к плите. Там неизменно будет зазор, на который кладут с прибором. А потом слушают убаюкивающе нарастающий скрип кровати. Если кладку забивают под самое перекрытие, а толщина перекрытия не прошла по условиям прогиба, будет, как в Хоффман Хаус. По всем коридорам плита, вследствие расчетной нагрузки продавливает стены на всех этажах
Чудово що ви визнали проблему і детально її розписали, виявляється проблеми не тільки в газоблоках а й в інших нюансах. Але вони є! Так я не живу в новобудові , але чую скарги колег по роботі які в них живуть. Якщо вже придиратися то на високих поверхах з панорамними вікнами, а чим вище тим краще краєвид і вважається чим вище живеш тим престижніше , бо ти бачиш все і всіх + краєвиди , але є і невеликий мінус в тому , коли на 3—м поверсі сталінки +23 , то на 14+ поверсі з кращим краєвидом з панорамними вікнами з початку травня не вимикається кондиціонер, а в сталінці він вмикається на охолодження максимум два тиждні в рік . Є ПЛЮСИ а Є Мінуси новобудов однозначно казати що все старе хлам — ні. Наприклад Сталінки після ремонту , польскі львівські люкси супер, а ремонт в новобудові теж треба робити так само як і у вторинному ринку.