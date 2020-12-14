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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 17 лип, 2023 09:04
Frant написав:
На днях спілкувався з знайомим ріелтором.
Попит низький.
Щоб продати в економ-сегменті, потрібна знижка -10%.
Квартири дорожче 100000 доларів - продаються зовсім, зовсім погано.
В прикиївських Єпенях, на бюджетні новобуди, попит слабший, ніж на "хрущовки" в Києві.
Це ситуація в реальному Києві і реальних прикиївських Єпенях.
брехня
то ріелтор бездара
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Додано: Пон 17 лип, 2023 09:55
барабашов написав: beee написав: барабашов написав:
[quote="5598683:beee"]Фотка после прилёта и сейчас. Поменяли всё. И уже никто и не вспомнит
Только по напылению пакетов видно
Так у вас в Династии есть квартира или вы о бывших соседях по дому пишите, что там ушла горизонталь?
Да не ушло там ничего.
Не пускают туда по всем известной причине. Это военный секрет. Думаю догадаетесь
Я знаю что когда мы начинаем переводить гаубицы на прямую наводку - пи...да батарее и личному составу из самураев(с военки с середины 90х на победе)
А так по классике снаряд обрушивается под углом грд60 из стратосферы(через крышу объекта)
Но я не понял - у вас там в разрушенном доме есть объект или "был"(успели выйти)?[/quote]Был несколько лет назад
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Додано: Пон 17 лип, 2023 10:49
💸📈 Ціни на первинці у Києві зросли на 34%, на вторинному ринку - на 17%
▪️Середня ціна за м² на кінець червня у Києві становить 56 728 грн. Мінімальна ціна за м² у столиці – 21 700 грн, вона фіксується у Деснянському районі, а максимальна – у Печерському – 224 071 грн.
▪️Станом на червень, у Київській області вартість м² стартує від 9 244 грн і може сягати 123 011 грн.
Якщо порівнювати вартість за м² у новобудові у червні цього і минулого року, зростання ціни майже по всій Україна. У Києві – на 34%, у Київській області – на 23%
▪️Ціни на однокімнатні квартири на вторинному ринку зросли у Києві – на 17%, на Київщині – на 2%
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Додано: Пон 17 лип, 2023 17:06
Investor_K написав:
💸📈 Ціни на первинці у Києві зросли на 34%, на вторинному ринку - на 17%
▪️Середня ціна за м² на кінець червня у Києві становить 56 728 грн. Мінімальна ціна за м² у столиці – 21 700 грн, вона фіксується у Деснянському районі, а максимальна – у Печерському – 224 071 грн.
▪️Станом на червень, у Київській області вартість м² стартує від 9 244 грн і може сягати 123 011 грн.
Якщо порівнювати вартість за м² у новобудові у червні цього і минулого року, зростання ціни майже по всій Україна. У Києві – на 34%, у Київській області – на 23%
▪️Ціни на однокімнатні квартири на вторинному ринку зросли у Києві – на 17%, на Київщині – на 2%
ㅤ ㅤ ㅤ
ХЗ, почему застройщики со стройками в Киеве морозятся. Все же ок, цены растут как на дрожжах, только выдавай на гора.
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Додано: Пон 17 лип, 2023 17:43
antey1969 написав: Investor_K написав:
💸📈 Ціни на первинці у Києві зросли на 34%, на вторинному ринку - на 17%
▪️Середня ціна за м² на кінець червня у Києві становить 56 728 грн. Мінімальна ціна за м² у столиці – 21 700 грн, вона фіксується у Деснянському районі, а максимальна – у Печерському – 224 071 грн.
▪️Станом на червень, у Київській області вартість м² стартує від 9 244 грн і може сягати 123 011 грн.
Якщо порівнювати вартість за м² у новобудові у червні цього і минулого року, зростання ціни майже по всій Україна. У Києві – на 34%, у Київській області – на 23%
▪️Ціни на однокімнатні квартири на вторинному ринку зросли у Києві – на 17%, на Київщині – на 2%
ㅤ ㅤ ㅤ
ХЗ, почему застройщики со стройками в Киеве морозятся. Все же ок, цены растут как на дрожжах, только выдавай на гора.
Я правильно розумію, що ціни зросли в гривнях за рік "на 34%, на вторинному ринку - на 17%"? Курс долара тут не враховано?
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Додано: Пон 17 лип, 2023 17:50
Стройка не просто купи продай. Здесь от момента получения денег до акта передачи проходит 2. .5 лет. Деньги взяли, цены выросли вдвое - Застройщик банкрот
Во вторых. В Европе например я инвестирую не застройщику, а себе на виртуальный счёт, а стройку под этот залог финансирует банк. Мои бабки попадают застройщику в момент передачи мне квартиры. В Украине все стройки финансируются по принципу пирамиды.
Именно поэтому застройщики, у которых есть новые очереди, новые объекты , нормально строят дальше: столица групп, АБ альянс - Грейт, Диброва и тп
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Додано: Пон 17 лип, 2023 18:06
Investor_K написав:
💸📈 Ціни на первинці у Києві зросли на 34%, на вторинному ринку - на 17%
▪️Середня ціна за м² на кінець червня у Києві становить 56 728 грн. Мінімальна ціна за м² у столиці – 21 700 грн, вона фіксується у Деснянському районі, а максимальна – у Печерському – 224 071 грн.
▪️Станом на червень, у Київській області вартість м² стартує від 9 244 грн і може сягати 123 011 грн.
Якщо порівнювати вартість за м² у новобудові у червні цього і минулого року, зростання ціни майже по всій Україна. У Києві – на 34%, у Київській області – на 23%
▪️Ціни на однокімнатні квартири на вторинному ринку зросли у Києві – на 17%, на Київщині – на 2%
ㅤ ㅤ ㅤ
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За рік курс долара піднявся в 1,5 раза, як мінімум.
Тому в доларах - ціни просіли.
Це очевидні речі
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Додано: Пон 17 лип, 2023 18:07
Эскроу счета много лет активно используют даже в Мордоре, не говоря уже про Европу. К сожалению строительное лобби в Украине не пропустит такие инициативы, ибо большие и состоятельные дяди не должны нести какие то там риски. Даже в результате упоротых действий своего же руководства.
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