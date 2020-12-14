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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11057110581105911060
Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 22:10

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Есть ещё ряд покупательниц с одной из которых довелось пообщаться. К сожалению это жены погибших военных. Сума возможной сделки звучала в районе трёх млн грн. Прозвучала фраза, что она на эту сумму она обязана купить недвижимость. Разговор был в контексте поэтому до конца не понял про обязательную сумму покупки
hume
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 22:54

  hume написав:Разговор был в контексте поэтому до конца не понял про обязательную сумму покупки
может это семейные дела. Там вроде сумма разбивается на равные части близким родственникам. Чтобы государство или мин.обороны обязывали купить бетон крайне маловероятно. Им это зачем?
vitaliiangel
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