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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 17 лип, 2023 22:10
Есть ещё ряд покупательниц с одной из которых довелось пообщаться. К сожалению это жены погибших военных. Сума возможной сделки звучала в районе трёх млн грн. Прозвучала фраза, что она на эту сумму она обязана купить недвижимость. Разговор был в контексте поэтому до конца не понял про обязательную сумму покупки
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hume
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Додано: Пон 17 лип, 2023 22:54
hume написав:
Разговор был в контексте поэтому до конца не понял про обязательную сумму покупки
может это семейные дела. Там вроде сумма разбивается на равные части близким родственникам. Чтобы государство или мин.обороны обязывали купить бетон крайне маловероятно. Им это зачем?
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Додано: Пон 17 лип, 2023 23:20
vitaliiangel написав: hume написав:
Разговор был в контексте поэтому до конца не понял про обязательную сумму покупки
может это семейные дела. Там вроде сумма разбивается на равные части близким родственникам. Чтобы государство или мин.обороны обязывали купить бетон крайне маловероятно. Им это зачем?
Може то була особиста обіцянка, в першу чергу щоб гроші просто не просрали
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Додано: Пон 17 лип, 2023 23:24
vitaliiangel написав: hume написав:
Разговор был в контексте поэтому до конца не понял про обязательную сумму покупки
может это семейные дела. Там вроде сумма разбивается на равные части близким родственникам. Чтобы государство или мин.обороны обязывали купить бетон крайне маловероятно. Им это зачем?
Как вариант, чтоб не отчалили за границу вместе с деньгами.
Апд
3 млн это первая выплата из 15. А вот по поводу недвиги скорее всего действительно дела семейные.
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Додано: Пон 17 лип, 2023 23:53
hume написав:
Как вариант, чтоб не отчалили за границу вместе с деньгами
так продавец квартиры отчалит.
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vitaliiangel
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