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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11058110591106011061>
Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 22:10

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Есть ещё ряд покупательниц с одной из которых довелось пообщаться. К сожалению это жены погибших военных. Сума возможной сделки звучала в районе трёх млн грн. Прозвучала фраза, что она на эту сумму она обязана купить недвижимость. Разговор был в контексте поэтому до конца не понял про обязательную сумму покупки
hume
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 22:54

  hume написав:Разговор был в контексте поэтому до конца не понял про обязательную сумму покупки
может это семейные дела. Там вроде сумма разбивается на равные части близким родственникам. Чтобы государство или мин.обороны обязывали купить бетон крайне маловероятно. Им это зачем?
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 23:20

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

vitaliiangel написав:
  hume написав:Разговор был в контексте поэтому до конца не понял про обязательную сумму покупки
может это семейные дела. Там вроде сумма разбивается на равные части близким родственникам. Чтобы государство или мин.обороны обязывали купить бетон крайне маловероятно. Им это зачем?
Може то була особиста обіцянка, в першу чергу щоб гроші просто не просрали
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 23:24

  vitaliiangel написав:
  hume написав:Разговор был в контексте поэтому до конца не понял про обязательную сумму покупки
может это семейные дела. Там вроде сумма разбивается на равные части близким родственникам. Чтобы государство или мин.обороны обязывали купить бетон крайне маловероятно. Им это зачем?

Как вариант, чтоб не отчалили за границу вместе с деньгами.
Апд
3 млн это первая выплата из 15. А вот по поводу недвиги скорее всего действительно дела семейные.
hume
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 23:53

  hume написав:Как вариант, чтоб не отчалили за границу вместе с деньгами
так продавец квартиры отчалит.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 18 лип, 2023 07:55

  vitaliiangel написав:
  hume написав:Как вариант, чтоб не отчалили за границу вместе с деньгами
так продавец квартиры отчалит.

Ти морально готуєшся залишитись без
клієнтів?
Це добре.
Епоха жиру у рилів - закінчилась.
Фонтани і гіпсові статУї - вже не допомагають. І дешевий новобуд в Єпенях не врятує ситуацію.
Немає населення - житло нікому продати!
П.С. Флаймен десь недалеко живе. В дерев'яній сільській хаті, вирощує картоплю на городі і опеньки на стінах сарая. Рекомендую переймати досвід.
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 18 лип, 2023 09:02

  uaprofi написав:подкину немного оптимизму "дорожайкам"
недавно на улице случайно услышал разговор двух барышень, одна из фраз звучала примерно так "...мы бы давно тут квартиру купили, но пока ждём чем это закончится"


я думаю что как только все закончится, на утро все ценники будут +20-40%
многие останутся за бортом
Нумізматика УКРАЇНА
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 лип, 2023 09:05

  Нумізматика УКРАЇНА написав:
  uaprofi написав:подкину немного оптимизму "дорожайкам"
недавно на улице случайно услышал разговор двух барышень, одна из фраз звучала примерно так "...мы бы давно тут квартиру купили, но пока ждём чем это закончится"


я думаю что как только все закончится, на утро все ценники будут +20-40%
многие останутся за бортом

Ріелтор-нумізмат думає неправильно. Зразу видно, що погано вчився в школі.

Коли все закінчиться, цінники стануть -30...-40%.
Вони вже зараз мали би такими стати.
Тримаються, тому що Америка і Західна Європа дає гроші українській бидло-еліті.
Як тільки перестануть - гривна 70...100 за долар, і далі по колу.
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 18 лип, 2023 09:11

Нумізматика УКРАЇНА , в Херсоні і більше ніж на 40%. Бо там зараз пусте місто і ніхто нічого не купляє. А от з Києва і приКиєаа в рідні міста може хтось і повернутись.
Взагалі, хоч і з окупованих (та прифронтових) територій люди трохи ущільнити Київ та інші міста і містечка, дефіциту ж нема. Не живуть в сараях, аби якось. Навпаки, є пропозиція. І коли ТПО поїдуть додому в Херсони і Запоріжжя та інші Краматорський з Харковами, то пропозиція ще більше виросте.
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 18 лип, 2023 09:13, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 18 лип, 2023 09:12

  Frant написав:Ти морально готуєшся залишитись без
клієнтів?
с лета 2022 клиентов только больше. дно пройдено. заграницей без денег и своей недвижимости делать нечего. Доказано еще Архимедом.
vitaliiangel
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