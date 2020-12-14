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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 18 лип, 2023 09:02
uaprofi написав:
подкину немного оптимизму "дорожайкам"
недавно на улице случайно услышал разговор двух барышень, одна из фраз звучала примерно так "...мы бы давно тут квартиру купили, но пока ждём чем это закончится"
я думаю что как только все закончится, на утро все ценники будут +20-40%
многие останутся за бортом
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Нумізматика УКРАЇНА
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Додано: Вів 18 лип, 2023 09:11
Нумізматика УКРАЇНА , в Херсоні і більше ніж на 40%. Бо там зараз пусте місто і ніхто нічого не купляє. А от з Києва і приКиєаа в рідні міста може хтось і повернутись.
Взагалі, хоч і з окупованих (та прифронтових) територій люди трохи ущільнити Київ та інші міста і містечка, дефіциту ж нема. Не живуть в сараях, аби якось. Навпаки, є пропозиція. І коли ТПО поїдуть додому в Херсони і Запоріжжя та інші Краматорський з Харковами, то пропозиція ще більше виросте.
Востаннє редагувалось Hotab
в Вів 18 лип, 2023 09:13, всього редагувалось 1 раз.
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Hotab
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Додано: Вів 18 лип, 2023 09:12
Frant написав:
Ти морально готуєшся залишитись без
клієнтів?
с лета 2022 клиентов только больше. дно пройдено. заграницей без денег и своей недвижимости делать нечего. Доказано еще Архимедом.
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vitaliiangel
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Додано: Вів 18 лип, 2023 10:13
Из полезного , узнал , что «keep up with the Joneses” таки употребляется в живом Английском , а не только изучается 😄
На этом полезное закончилось.
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Додано: Вів 18 лип, 2023 12:52
vitaliiangel написав: Frant написав:
Ти морально готуєшся залишитись без
клієнтів?
с лета 2022 клиентов только больше. дно пройдено. заграницей без денег и своей недвижимости делать нечего. Доказано еще Архимедом.
Ти ж ніколи не була за кордоном.
Пиши ще, посміємось разом)))
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Додано: Вів 18 лип, 2023 12:55
Frant написав: vitaliiangel написав: Frant написав:
Ти морально готуєшся залишитись без
клієнтів?
с лета 2022 клиентов только больше. дно пройдено. заграницей без денег и своей недвижимости делать нечего. Доказано еще Архимедом.
Ти ж ніколи не була за кордоном.
Пиши ще, посміємось разом)))
зато я знаком с наполеоном. который ко мне не ровно дышит.
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vitaliiangel
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_Klim
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