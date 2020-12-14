я думаю что как только все закончится, на утро все ценники будут +20-40%
многие останутся за бортом
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 18 лип, 2023 09:02
я думаю что как только все закончится, на утро все ценники будут +20-40%
многие останутся за бортом
Додано: Вів 18 лип, 2023 09:11
Нумізматика УКРАЇНА , в Херсоні і більше ніж на 40%. Бо там зараз пусте місто і ніхто нічого не купляє. А от з Києва і приКиєаа в рідні міста може хтось і повернутись.
Взагалі, хоч і з окупованих (та прифронтових) територій люди трохи ущільнити Київ та інші міста і містечка, дефіциту ж нема. Не живуть в сараях, аби якось. Навпаки, є пропозиція. І коли ТПО поїдуть додому в Херсони і Запоріжжя та інші Краматорський з Харковами, то пропозиція ще більше виросте.
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 18 лип, 2023 09:13, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 18 лип, 2023 09:12
Додано: Вів 18 лип, 2023 10:13
Из полезного , узнал , что «keep up with the Joneses” таки употребляется в живом Английском , а не только изучается 😄
На этом полезное закончилось.
Додано: Вів 18 лип, 2023 13:10
Скільки не кажи "дорожа!" - продажі і клієнтів від цього не стане більше!
Востаннє редагувалось Frant в Вів 18 лип, 2023 13:13, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Вів 18 лип, 2023 15:04
если так будет - это будет очень хорошо!
те люди которые сейчас выехали за границу и решили там остаться и по какой то причине не могут продать сейчас, смогут это сделать потом и получить больше денег.
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