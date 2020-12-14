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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11056110571105811059>
Повідомлення Додано: Вів 18 лип, 2023 09:02

  uaprofi написав:подкину немного оптимизму "дорожайкам"
недавно на улице случайно услышал разговор двух барышень, одна из фраз звучала примерно так "...мы бы давно тут квартиру купили, но пока ждём чем это закончится"


я думаю что как только все закончится, на утро все ценники будут +20-40%
многие останутся за бортом
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Повідомлення Додано: Вів 18 лип, 2023 09:11

Нумізматика УКРАЇНА , в Херсоні і більше ніж на 40%. Бо там зараз пусте місто і ніхто нічого не купляє. А от з Києва і приКиєаа в рідні міста може хтось і повернутись.
Взагалі, хоч і з окупованих (та прифронтових) територій люди трохи ущільнити Київ та інші міста і містечка, дефіциту ж нема. Не живуть в сараях, аби якось. Навпаки, є пропозиція. І коли ТПО поїдуть додому в Херсони і Запоріжжя та інші Краматорський з Харковами, то пропозиція ще більше виросте.
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 18 лип, 2023 09:13, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 18 лип, 2023 09:12

  Frant написав:Ти морально готуєшся залишитись без
клієнтів?
с лета 2022 клиентов только больше. дно пройдено. заграницей без денег и своей недвижимости делать нечего. Доказано еще Архимедом.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 18 лип, 2023 10:13

Из полезного , узнал , что «keep up with the Joneses” таки употребляется в живом Английском , а не только изучается 😄
На этом полезное закончилось.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 лип, 2023 13:10

  vitaliiangel написав:
  Frant написав:Ти морально готуєшся залишитись без
клієнтів?
с лета 2022 клиентов только больше. дно пройдено. заграницей без денег и своей недвижимости делать нечего. Доказано еще Архимедом.

Скільки не кажи "дорожа!" - продажі і клієнтів від цього не стане більше!
Востаннє редагувалось Frant в Вів 18 лип, 2023 13:13, всього редагувалось 2 разів.
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 18 лип, 2023 15:04

  Нумізматика УКРАЇНА написав:
  uaprofi написав:подкину немного оптимизму "дорожайкам"
недавно на улице случайно услышал разговор двух барышень, одна из фраз звучала примерно так "...мы бы давно тут квартиру купили, но пока ждём чем это закончится"


я думаю что как только все закончится, на утро все ценники будут +20-40%
многие останутся за бортом


если так будет - это будет очень хорошо!
те люди которые сейчас выехали за границу и решили там остаться и по какой то причине не могут продать сейчас, смогут это сделать потом и получить больше денег.
uaprofi
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Повідомлення Додано: Вів 18 лип, 2023 16:40

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Ломанувся в ОП Рыбальского за своє мрією. Запропонували варіанти: 2500 за м в 2-бедрум. Дякую, комради. Гарно підготувались.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 лип, 2023 16:47

  airmax78 написав:Ломанувся в ОП Рыбальского за своє мрією. Запропонували варіанти: 2500 за м в 2-бедрум. Дякую, комради. Гарно підготувались.

а не надо было в Австрии сидеть, в ту ночь когда всё было бесплатно.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 18 лип, 2023 16:58

  airmax78 написав:Ломанувся в ОП Рыбальского за своє мрією. Запропонували варіанти: 2500 за м в 2-бедрум. Дякую, комради. Гарно підготувались.


можно купить в док32 за 1300 и в рыбальский прогуливаться вдоль каналов
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Повідомлення Додано: Вів 18 лип, 2023 17:16

  airmax78 написав:Ломанувся в ОП Рыбальского за своє мрією. Запропонували варіанти: 2500 за м в 2-бедрум. Дякую, комради. Гарно підготувались.

Ви вже в Україні? Не може бути)
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