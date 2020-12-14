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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 18 лип, 2023 09:02
uaprofi написав:
подкину немного оптимизму "дорожайкам"
недавно на улице случайно услышал разговор двух барышень, одна из фраз звучала примерно так "...мы бы давно тут квартиру купили, но пока ждём чем это закончится"
я думаю что как только все закончится, на утро все ценники будут +20-40%
многие останутся за бортом
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Нумізматика УКРАЇНА
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Додано: Вів 18 лип, 2023 09:11
Нумізматика УКРАЇНА , в Херсоні і більше ніж на 40%. Бо там зараз пусте місто і ніхто нічого не купляє. А от з Києва і приКиєаа в рідні міста може хтось і повернутись.
Взагалі, хоч і з окупованих (та прифронтових) територій люди трохи ущільнити Київ та інші міста і містечка, дефіциту ж нема. Не живуть в сараях, аби якось. Навпаки, є пропозиція. І коли ТПО поїдуть додому в Херсони і Запоріжжя та інші Краматорський з Харковами, то пропозиція ще більше виросте.
Востаннє редагувалось Hotab
в Вів 18 лип, 2023 09:13, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 18 лип, 2023 09:12
Frant написав:
Ти морально готуєшся залишитись без
клієнтів?
с лета 2022 клиентов только больше. дно пройдено. заграницей без денег и своей недвижимости делать нечего. Доказано еще Архимедом.
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Додано: Вів 18 лип, 2023 10:13
Из полезного , узнал , что «keep up with the Joneses” таки употребляется в живом Английском , а не только изучается 😄
На этом полезное закончилось.
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Додано: Вів 18 лип, 2023 13:10
vitaliiangel написав: Frant написав:
Ти морально готуєшся залишитись без
клієнтів?
с лета 2022 клиентов только больше. дно пройдено. заграницей без денег и своей недвижимости делать нечего. Доказано еще Архимедом.
Скільки не кажи "дорожа!" - продажі і клієнтів від цього не стане більше!
Востаннє редагувалось Frant
в Вів 18 лип, 2023 13:13, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Вів 18 лип, 2023 15:04
Нумізматика УКРАЇНА написав: uaprofi написав:
подкину немного оптимизму "дорожайкам"
недавно на улице случайно услышал разговор двух барышень, одна из фраз звучала примерно так "...мы бы давно тут квартиру купили, но пока ждём чем это закончится"
я думаю что как только все закончится, на утро все ценники будут +20-40%
многие останутся за бортом
если так будет - это будет очень хорошо!
те люди которые сейчас выехали за границу и решили там остаться и по какой то причине не могут продать сейчас, смогут это сделать потом и получить больше денег.
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Додано: Вів 18 лип, 2023 16:40
Ломанувся в ОП Рыбальского за своє мрією. Запропонували варіанти: 2500 за м в 2-бедрум. Дякую, комради. Гарно підготувались.
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airmax78
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Додано: Вів 18 лип, 2023 16:47
airmax78 написав:
Ломанувся в ОП Рыбальского за своє мрією. Запропонували варіанти: 2500 за м в 2-бедрум. Дякую, комради. Гарно підготувались.
а не надо было в Австрии сидеть, в ту ночь когда всё было бесплатно.
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Додано: Вів 18 лип, 2023 16:58
airmax78 написав:
Ломанувся в ОП Рыбальского за своє мрією. Запропонували варіанти: 2500 за м в 2-бедрум. Дякую, комради. Гарно підготувались.
можно купить в док32 за 1300 и в рыбальский прогуливаться вдоль каналов
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Додано: Вів 18 лип, 2023 17:16
airmax78 написав:
Ломанувся в ОП Рыбальского за своє мрією. Запропонували варіанти: 2500 за м в 2-бедрум. Дякую, комради. Гарно підготувались.
Ви вже в Україні? Не може бути)
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cherchiltank
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