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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 18 лип, 2023 17:18
airmax78 написав:
Ломанувся в ОП Рыбальского за своє мрією. Запропонували варіанти: 2500 за м в 2-бедрум. Дякую, комради. Гарно підготувались.
Віртуально ломанувся?
Разом з паном бєєєє та ірпіньською ріелтершею?
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