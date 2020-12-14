RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11056110571105811059
Повідомлення Додано: Вів 18 лип, 2023 17:18

  airmax78 написав:Ломанувся в ОП Рыбальского за своє мрією. Запропонували варіанти: 2500 за м в 2-бедрум. Дякую, комради. Гарно підготувались.

Віртуально ломанувся?
Разом з паном бєєєє та ірпіньською ріелтершею?
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23273
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1552 раз.
Подякували: 2472 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 11056110571105811059
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2386, 2387, 2388
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
23876 16178489
Переглянути останнє повідомлення
Вів 11 лип, 2023 19:31
Wisznia2021
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 120, 121, 122
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1211 5308834
Переглянути останнє повідомлення
Чет 04 тра, 2023 14:40
Хомякоид
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 5769
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (4960)
18.07.2023 16:49
Sense Bank (8704)
18.07.2023 16:19
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.