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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 18 лип, 2023 17:52
airmax78 до приезда вы боялись что вас начнут обвинять, что вы убежали от войны. Оправдались ожидания?
Додано: Вів 18 лип, 2023 18:01
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Кстати, airmax78, свободных мест в паркинге яр.града практически не осталось. Мы заключили прямой договор с дтек, а цены выросли на четверть.
С возвращением
Додано: Вів 18 лип, 2023 18:07
Зараз Франт напише що ви ріелторша, та всім потрібно від'їхати від Києва на 70км.
Додано: Вів 18 лип, 2023 18:07
Тс, ти так слона, якій вже не потрібен у відні, не продаси(с).
Треба створювати малюнок будетількидорощати(с)...
Додано: Вів 18 лип, 2023 18:08
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Я и так на весь зал ржу. Сил нема
Додано: Вів 18 лип, 2023 18:15
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
airmax78 казав, що повернеться у липні
Зараз липень
Що, справді повернувся ?
Додано: Вів 18 лип, 2023 18:24
Додано: Вів 18 лип, 2023 19:01
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