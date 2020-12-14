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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11057110581105911060>
Повідомлення Додано: Вів 18 лип, 2023 17:52

airmax78 до приезда вы боялись что вас начнут обвинять, что вы убежали от войны. Оправдались ожидания?
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 18 лип, 2023 18:01

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Кстати, airmax78, свободных мест в паркинге яр.града практически не осталось. Мы заключили прямой договор с дтек, а цены выросли на четверть.
С возвращением
beee
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Повідомлення Додано: Вів 18 лип, 2023 18:07

Зараз Франт напише що ви ріелторша, та всім потрібно від'їхати від Києва на 70км.
lejko_vit
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Повідомлення Додано: Вів 18 лип, 2023 18:07

  Нумізматика УКРАЇНА написав:
  airmax78 написав:Ломанувся в ОП Рыбальского за своє мрією. Запропонували варіанти: 2500 за м в 2-бедрум. Дякую, комради. Гарно підготувались.


можно купить в док32 за 1300 и в рыбальский прогуливаться вдоль каналов

Тс, ти так слона, якій вже не потрібен у відні, не продаси(с).
Треба створювати малюнок будетількидорощати(с)...
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 18 лип, 2023 18:08

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

lejko_vit написав:Зараз Франт напише що ви ріелторша, та всім потрібно від'їхати від Києва на 70км.
Я и так на весь зал ржу. Сил нема
beee
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Повідомлення Додано: Вів 18 лип, 2023 18:15

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

airmax78 казав, що повернеться у липні
Зараз липень

Що, справді повернувся ?
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 18 лип, 2023 18:24

  pesikot написав:airmax78 казав, що повернеться у липні
Зараз липень

Що, справді повернувся ?

Одне з двох - або тролить сидячи в Австрії
Або повернувся і поки не адаптувався до сучасних реалій Києва)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Вів 18 лип, 2023 19:01

  cherchiltank написав:
  pesikot написав:airmax78 казав, що повернеться у липні
Зараз липень

Що, справді повернувся ?

Одне з двох - або тролить сидячи в Австрії
Або повернувся і поки не адаптувався до сучасних реалій Києва)

Почекаємо :)
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 18 лип, 2023 20:41

  Нумізматика УКРАЇНА написав:
  uaprofi написав:подкину немного оптимизму "дорожайкам"
недавно на улице случайно услышал разговор двух барышень, одна из фраз звучала примерно так "...мы бы давно тут квартиру купили, но пока ждём чем это закончится"


я думаю что как только все закончится, на утро все ценники будут +20-40%
многие останутся за бортом

А хто лишився за бортом в 2020-2021 після х2 в доларах на КРЖН? Що цим людям робити?
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 18 лип, 2023 20:45

  vitaliiangel написав:
  Frant написав:Ти морально готуєшся залишитись без
клієнтів?
с лета 2022 клиентов только больше. дно пройдено. заграницей без денег и своей недвижимости делать нечего. Доказано еще Архимедом.

В мене скирдувальна можливість (ЗП-оренда) в Європі виходить більша.
BIGor
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  #<1 ... 11057110581105911060>
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