Ждем с нетерпением когда вы что-то купите. Я за то чтобы у всех всё было.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 18 лип, 2023 20:52
Ждем с нетерпением когда вы что-то купите. Я за то чтобы у всех всё было.
Додано: Вів 18 лип, 2023 21:03
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Ждем с нетерпением когда вы что-то купите. Я за то чтобы у всех всё было.[/quote]В этом и парадокс.
Два электрика из одной бригады в прошлом. Первый в Украине 10 лет. Второй в Польше 10 лет.
Второй зарабатывает вроде бы больше, но живёт в общаге.
У первого квартира в новострое в крюковщине.
С сантехниками та же история.
Общаюсь с малярами, гипсарями. Почему страдаете здесь, здесь же плохо?
Там, говорят, наши коллеги пашут, а ничего не нажили.
не понимаю, почему так?
Додано: Вів 18 лип, 2023 21:06
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Цікаво, ви ж писали, що залишається менше, ніж в Україні, брутто дохід став трохи менше, оренда подорожче київської
Додано: Вів 18 лип, 2023 21:29
Я порівнюю з Києвом, а це доковідні часи. Оренда дійсно на 200 долл. більше київської.
Додано: Сер 19 лип, 2023 01:13
Додано: Сер 19 лип, 2023 01:19
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Девал благотворящий всех пролечит и "отмедведит"
Вопрос только - "когда"?
Додано: Сер 19 лип, 2023 02:34
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