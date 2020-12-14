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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11057110581105911060
Повідомлення Додано: Вів 18 лип, 2023 20:52

  BIGor написав:
  vitaliiangel написав:
  Frant написав:Ти морально готуєшся залишитись без
клієнтів?
с лета 2022 клиентов только больше. дно пройдено. заграницей без денег и своей недвижимости делать нечего. Доказано еще Архимедом.

В мене скирдувальна можливість (ЗП-оренда) в Європі виходить більша.

Ждем с нетерпением когда вы что-то купите. Я за то чтобы у всех всё было.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 18 лип, 2023 21:03

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

vitaliiangel написав:
  BIGor написав:
  vitaliiangel написав:[quote="5599740:Frant"]Ти морально готуєшся залишитись без
клієнтів?
с лета 2022 клиентов только больше. дно пройдено. заграницей без денег и своей недвижимости делать нечего. Доказано еще Архимедом.

В мене скирдувальна можливість (ЗП-оренда) в Європі виходить більша.

Ждем с нетерпением когда вы что-то купите. Я за то чтобы у всех всё было.[/quote]В этом и парадокс.
Два электрика из одной бригады в прошлом. Первый в Украине 10 лет. Второй в Польше 10 лет.
Второй зарабатывает вроде бы больше, но живёт в общаге.
У первого квартира в новострое в крюковщине.
С сантехниками та же история.
Общаюсь с малярами, гипсарями. Почему страдаете здесь, здесь же плохо?
Там, говорят, наши коллеги пашут, а ничего не нажили.

не понимаю, почему так?
beee
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Повідомлення Додано: Вів 18 лип, 2023 21:06

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

BIGor написав:
  vitaliiangel написав:
  Frant написав:Ти морально готуєшся залишитись без
клієнтів?
с лета 2022 клиентов только больше. дно пройдено. заграницей без денег и своей недвижимости делать нечего. Доказано еще Архимедом.

В мене скирдувальна можливість (ЗП-оренда) в Європі виходить більша.
Цікаво, ви ж писали, що залишається менше, ніж в Україні, брутто дохід став трохи менше, оренда подорожче київської
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 18 лип, 2023 21:29

  Faceless написав:
BIGor написав:
  vitaliiangel написав:с лета 2022 клиентов только больше. дно пройдено. заграницей без денег и своей недвижимости делать нечего. Доказано еще Архимедом.

В мене скирдувальна можливість (ЗП-оренда) в Європі виходить більша.
Цікаво, ви ж писали, що залишається менше, ніж в Україні, брутто дохід став трохи менше, оренда подорожче київської

Я порівнюю з Києвом, а це доковідні часи. Оренда дійсно на 200 долл. більше київської.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 19 лип, 2023 01:13

  Frant написав:Скільки не кажи "дорожа!" - продажі і клієнтів від цього не стане більше!

Клієнти трохи змістились на захід країни.
Але фактор суттєвої інфляції грошей - найголовніший. Ринок нерухомості бичий. Проти друкарського верстата нєт приємна.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 19 лип, 2023 01:19

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Девал благотворящий всех пролечит и "отмедведит"
Вопрос только - "когда"?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 лип, 2023 02:34

  барабашов написав:Девал благотворящий всех пролечит и "отмедведит"
Вопрос только - "когда"?

как только начнут сворачивать помощь так сразу в полный рост
vitaliiangel
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  #<1 ... 11057110581105911060
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