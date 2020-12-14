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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 18 лип, 2023 20:52
BIGor написав: vitaliiangel написав: Frant написав:
Ти морально готуєшся залишитись без
клієнтів?
с лета 2022 клиентов только больше. дно пройдено. заграницей без денег и своей недвижимости делать нечего. Доказано еще Архимедом.
В мене скирдувальна можливість (ЗП-оренда) в Європі виходить більша.
Ждем с нетерпением когда вы что-то купите. Я за то чтобы у всех всё было.
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vitaliiangel
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Додано: Вів 18 лип, 2023 21:03
vitaliiangel написав: BIGor написав: vitaliiangel написав:
[quote="5599740:Frant"]Ти морально готуєшся залишитись без
клієнтів?
с лета 2022 клиентов только больше. дно пройдено. заграницей без денег и своей недвижимости делать нечего. Доказано еще Архимедом.
В мене скирдувальна можливість (ЗП-оренда) в Європі виходить більша.
Ждем с нетерпением когда вы что-то купите. Я за то чтобы у всех всё было.[/quote]В этом и парадокс.
Два электрика из одной бригады в прошлом. Первый в Украине 10 лет. Второй в Польше 10 лет.
Второй зарабатывает вроде бы больше, но живёт в общаге.
У первого квартира в новострое в крюковщине.
С сантехниками та же история.
Общаюсь с малярами, гипсарями. Почему страдаете здесь, здесь же плохо?
Там, говорят, наши коллеги пашут, а ничего не нажили.
не понимаю, почему так?
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beee
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Додано: Вів 18 лип, 2023 21:06
BIGor написав: vitaliiangel написав: Frant написав:
Ти морально готуєшся залишитись без
клієнтів?
с лета 2022 клиентов только больше. дно пройдено. заграницей без денег и своей недвижимости делать нечего. Доказано еще Архимедом.
В мене скирдувальна можливість (ЗП-оренда) в Європі виходить більша.
Цікаво, ви ж писали, що залишається менше, ніж в Україні, брутто дохід став трохи менше, оренда подорожче київської
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Faceless
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Додано: Вів 18 лип, 2023 21:29
Faceless написав: BIGor написав: vitaliiangel написав:
с лета 2022 клиентов только больше. дно пройдено. заграницей без денег и своей недвижимости делать нечего. Доказано еще Архимедом.
В мене скирдувальна можливість (ЗП-оренда) в Європі виходить більша.
Цікаво, ви ж писали, що залишається менше, ніж в Україні, брутто дохід став трохи менше, оренда подорожче київської
Я порівнюю з Києвом, а це доковідні часи. Оренда дійсно на 200 долл. більше київської.
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BIGor
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Додано: Сер 19 лип, 2023 01:13
Frant написав:
Скільки не кажи "дорожа!" - продажі і клієнтів від цього не стане більше!
Клієнти трохи змістились на захід країни.
Але фактор суттєвої інфляції грошей - найголовніший. Ринок нерухомості бичий. Проти друкарського верстата нєт приємна.
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Zebra
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Додано: Сер 19 лип, 2023 01:19
Девал благотворящий всех пролечит и "отмедведит"
Вопрос только - "когда"?
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барабашов
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Додано: Сер 19 лип, 2023 02:34
барабашов написав:
Девал благотворящий всех пролечит и "отмедведит"
Вопрос только - "когда"?
как только начнут сворачивать помощь так сразу в полный рост
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vitaliiangel
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Додано: Сер 19 лип, 2023 07:36
beee написав:
Два электрика из одной бригады в прошлом. Первый в Украине 10 лет. Второй в Польше 10 лет.
Второй зарабатывает вроде бы больше, но живёт в общаге.
У первого квартира в новострое в крюковщине.
С сантехниками та же история.
Общаюсь с малярами, гипсарями. Почему страдаете здесь, здесь же плохо?
Там, говорят, наши коллеги пашут, а ничего не нажили.не понимаю, почему так?
В мене знайомі з простими роботами взяли вже давно квартиру в іпотеку в Варшаві. А про "доступність" КРЖН - так Ви знаєте мою історію.не понимаю, почему так?
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BIGor
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