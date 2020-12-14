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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11058110591106011061
Повідомлення Додано: Сер 19 лип, 2023 08:57

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Максим традиционно радует, то дорисовывая реальность фломастерами, то играясь с черными очками. Теперь вот заговорил, как Ермак - загадками.
Однозначно, бегал с пачкой франклинов по Рыбальскому, навернув бокальчик коктейля по 13 евро.
Думаю, нас ждет еще много не менее увлекательных историй.
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 19 лип, 2023 09:12

  antey1969 написав:Максим традиционно радует, то дорисовывая реальность фломастерами, то играясь с черными очками. Теперь вот заговорил, как Ермак - загадками.
Однозначно, бегал с пачкой франклинов по Рыбальскому, навернув бокальчик коктейля по 13 евро.
Думаю, нас ждет еще много не менее увлекательных историй.

Краще би увечері, почитати ці окуїтельні історії. І в птн, перед вихідними.
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 19 лип, 2023 09:15

  vitaliiangel написав:
  Frant написав:До речі, Прикиївські Єпеня знеціняться більше, ніж Київ.
Тому думай)))
я уже 2й год жду когда всё будет по 10куе, куплю себе 5 коммерций и назову фонтан в твою честь]

Тобі варто назбирати спочатку грошей на старий "Ланос".
Потім мріяти про купівлю нерухомості.

Якщо плануєш купити зовсім дешеву нерухомість, з землею, сараєм, погребом, опеньками на стінах - Флаймен тобі підкаже, де поруч з ШРТ є варіанти. Він реально експерт в тому сегменті
Frant
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  #<1 ... 11058110591106011061
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