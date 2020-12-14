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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 19 лип, 2023 08:57
Максим традиционно радует, то дорисовывая реальность фломастерами, то играясь с черными очками. Теперь вот заговорил, как Ермак - загадками.
Однозначно, бегал с пачкой франклинов по Рыбальскому, навернув бокальчик коктейля по 13 евро.
Думаю, нас ждет еще много не менее увлекательных историй.
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antey1969
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Додано: Сер 19 лип, 2023 09:12
antey1969 написав:
Максим традиционно радует, то дорисовывая реальность фломастерами, то играясь с черными очками. Теперь вот заговорил, как Ермак - загадками.
Однозначно, бегал с пачкой франклинов по Рыбальскому, навернув бокальчик коктейля по 13 евро.
Думаю, нас ждет еще много не менее увлекательных историй.
Краще би увечері, почитати ці окуїтельні історії. І в птн, перед вихідними.
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Frant
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Додано: Сер 19 лип, 2023 09:15
vitaliiangel написав: Frant написав:
До речі, Прикиївські Єпеня знеціняться більше, ніж Київ.
Тому думай)))
я уже 2й год жду когда всё будет по 10куе, куплю себе 5 коммерций и назову фонтан в твою честь]
Тобі варто назбирати спочатку грошей на старий "Ланос".
Потім мріяти про купівлю нерухомості.
Якщо плануєш купити зовсім дешеву нерухомість, з землею, сараєм, погребом, опеньками на стінах - Флаймен тобі підкаже, де поруч з ШРТ є варіанти. Він реально експерт в тому сегменті
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Frant
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