Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Максим традиционно радует, то дорисовывая реальность фломастерами, то играясь с черными очками. Теперь вот заговорил, как Ермак - загадками. Однозначно, бегал с пачкой франклинов по Рыбальскому, навернув бокальчик коктейля по 13 евро. Думаю, нас ждет еще много не менее увлекательных историй.
Frant написав:Я казав, що вдвічі подешевшає в Єпенях.
смотри, Ирпень 45м2 аренда 12500 это точно вдвое дешевле чем в Киеве? Летом 2022 было максимум 7 и экспозиция больше месяца https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/zhk- ... Sm0nw.html покупались эти помещения па 850$ в готовом доме (не в котловане) на 16м месяце войны его сдают па 7,5$ (до войны сдавали па 10$) (кстати относительно куевая локация и фасад на забор)
доходность посчитать сможешь? дно пройдено или впереди?
Frant написав:Я казав, що вдвічі подешевшає в Єпенях.
смотри, Ирпень 45м2 аренда 12500 это точно вдвое дешевле чем в Киеве? Летом 2022 было максимум 7 и экспозиция больше месяца https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/zhk- ... Sm0nw.html покупались эти помещения па 850$ в готовом доме (не в котловане) на 16м месяце войны его сдают па 7,5$ (до войны сдавали па 10$) (кстати относительно куевая локация и фасад на забор)
доходность посчитать сможешь? дно пройдено или впереди?
5-7 відсотків, взалежності хто робив ремонт - і що? 300 євро в місяць це звісно добре але на сімʼю лендлордів потрібно мінімум 5 таких обʼєктів)
antey1969 написав:Максим традиционно радует, то дорисовывая реальность фломастерами, то играясь с черными очками. Теперь вот заговорил, как Ермак - загадками. Однозначно, бегал с пачкой франклинов по Рыбальскому, навернув бокальчик коктейля по 13 евро. Думаю, нас ждет еще много не менее увлекательных историй.
Я не буду тут більше писати. Звідси ви всі здеєтесь якимось слизом. Шкода витрачати час на вас.
antey1969 написав:Максим традиционно радует, то дорисовывая реальность фломастерами, то играясь с черными очками. Теперь вот заговорил, как Ермак - загадками. Однозначно, бегал с пачкой франклинов по Рыбальскому, навернув бокальчик коктейля по 13 евро. Думаю, нас ждет еще много не менее увлекательных историй.
Я не буду тут більше писати. Звідси ви всі здеєтесь якимось слизом. Шкода витрачати час на вас.