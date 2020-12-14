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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11059110601106111062>
Повідомлення Додано: Сер 19 лип, 2023 08:57

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Максим традиционно радует, то дорисовывая реальность фломастерами, то играясь с черными очками. Теперь вот заговорил, как Ермак - загадками.
Однозначно, бегал с пачкой франклинов по Рыбальскому, навернув бокальчик коктейля по 13 евро.
Думаю, нас ждет еще много не менее увлекательных историй.
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 19 лип, 2023 10:40

  Frant написав:Я казав, що вдвічі подешевшає в Єпенях.
смотри, Ирпень 45м2 аренда 12500 это точно вдвое дешевле чем в Киеве? Летом 2022 было максимум 7 и экспозиция больше месяца
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/zhk- ... Sm0nw.html
покупались эти помещения па 850$ в готовом доме (не в котловане)
на 16м месяце войны его сдают па 7,5$ (до войны сдавали па 10$)
(кстати относительно куевая локация и фасад на забор)

доходность посчитать сможешь?
дно пройдено или впереди?
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 19 лип, 2023 11:04

  vitaliiangel написав:
  Frant написав:Я казав, що вдвічі подешевшає в Єпенях.
смотри, Ирпень 45м2 аренда 12500 это точно вдвое дешевле чем в Киеве? Летом 2022 было максимум 7 и экспозиция больше месяца
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/zhk- ... Sm0nw.html
покупались эти помещения па 850$ в готовом доме (не в котловане)
на 16м месяце войны его сдают па 7,5$ (до войны сдавали па 10$)
(кстати относительно куевая локация и фасад на забор)

доходность посчитать сможешь?
дно пройдено или впереди?

5-7 відсотків, взалежності хто робив ремонт - і що? 300 євро в місяць це звісно добре але на сімʼю лендлордів потрібно мінімум 5 таких обʼєктів)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Сер 19 лип, 2023 11:07

  cherchiltank написав:5-7 відсотків, взалежності хто робив ремонт - і що? 300 євро в місяць це звісно добре але на сімʼю лендлордів потрібно мінімум 5 таких обʼєктів)
10,17%
какая средняя зарплата в Украине? это ещё надо каждое утро ехать на работу, что то там делать. А здесь вложил один раз 40куе и средняя з/п капает каждый месяц. Невыгодно? ок.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Сер 19 лип, 2023 11:48, всього редагувалось 2 разів.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 19 лип, 2023 11:16

  antey1969 написав:Максим традиционно радует, то дорисовывая реальность фломастерами, то играясь с черными очками. Теперь вот заговорил, как Ермак - загадками.
Однозначно, бегал с пачкой франклинов по Рыбальскому, навернув бокальчик коктейля по 13 евро.
Думаю, нас ждет еще много не менее увлекательных историй.

Я не буду тут більше писати. Звідси ви всі здеєтесь якимось слизом. Шкода витрачати час на вас.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 лип, 2023 11:26

  vitaliiangel написав:
  cherchiltank написав:5-7 відсотків, взалежності хто робив ремонт - і що? 300 євро в місяць це звісно добре але на сімʼю лендлордів потрібно мінімум 5 таких обʼєктів)
какая средняя зарплата в Украине? это ещё надо каждое утро ехать на работу, что то там делать. А здесь вложил один раз 40куе и средняя з/п капает каждый месяц. Невыгодно? ок.

Срєдняя це розтяжиме поняття хтось заробляє 10 тисяч гривень, хтось 200 тисяч - але яка різниця якщо затрати щоб норм жити більш менш зрозумілі?
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Сер 19 лип, 2023 11:28

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Доречі у тих хто отримує середню зарплатню - 40 тисяч баксів на купівлю нерухомості навряд чи буде)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Сер 19 лип, 2023 11:29

  airmax78 написав:
  antey1969 написав:Максим традиционно радует, то дорисовывая реальность фломастерами, то играясь с черными очками. Теперь вот заговорил, как Ермак - загадками.
Однозначно, бегал с пачкой франклинов по Рыбальскому, навернув бокальчик коктейля по 13 евро.
Думаю, нас ждет еще много не менее увлекательных историй.

Я не буду тут більше писати. Звідси ви всі здеєтесь якимось слизом. Шкода витрачати час на вас.

Звідси - це з Австрії? Звідки стільки песимізму?)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Сер 19 лип, 2023 11:34

  airmax78 написав:Я не буду тут більше писати. Звідси ви всі здеєтесь якимось слизом. Шкода витрачати час на вас.
хотаб, объясни Максу что так нельзя(
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 19 лип, 2023 11:36

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Хто б міг подумати, але пішли навіть такі пропозиції: https://ua.m2bomber.com/obj/1127660189/ ... erstuka-6d
2к на 67м2, в не найкращому домі комплексу, без ремонту... 116 куо. 1 731 $ за м² без ремонту. Що робиться?
Faceless
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