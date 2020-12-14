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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11059110601106111062
Повідомлення Додано: Сер 19 лип, 2023 11:50

  airmax78 написав:
  antey1969 написав:Максим традиционно радует, то дорисовывая реальность фломастерами, то играясь с черными очками. Теперь вот заговорил, как Ермак - загадками.
Однозначно, бегал с пачкой франклинов по Рыбальскому, навернув бокальчик коктейля по 13 евро.
Думаю, нас ждет еще много не менее увлекательных историй.

Я не буду тут більше писати. Звідси ви всі здеєтесь якимось слизом. Шкода витрачати час на вас.

то пан з Відня обідився?
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Повідомлення Додано: Сер 19 лип, 2023 11:51

  Faceless написав:Хто б міг подумати, але пішли навіть такі пропозиції: https://ua.m2bomber.com/obj/1127660189/ ... erstuka-6d
2к на 67м2, в не найкращому домі комплексу, без ремонту... 116 куо. 1 731 $ за м² без ремонту. Що робиться?

це ще дешево
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Повідомлення Додано: Сер 19 лип, 2023 11:51

Faceless

Це результат західної фіндопомоги. Немає інших пояснень.
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Повідомлення Додано: Сер 19 лип, 2023 11:53

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  airmax78 написав:Я не буду тут більше писати.


Це вже в котрий раз???
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 19 лип, 2023 12:02

  cherchiltank написав:
  vitaliiangel написав:
  Frant написав:Я казав, що вдвічі подешевшає в Єпенях.
смотри, Ирпень 45м2 аренда 12500 это точно вдвое дешевле чем в Киеве? Летом 2022 было максимум 7 и экспозиция больше месяца
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/zhk- ... Sm0nw.html
покупались эти помещения па 850$ в готовом доме (не в котловане)
на 16м месяце войны его сдают па 7,5$ (до войны сдавали па 10$)
(кстати относительно куевая локация и фасад на забор)

доходность посчитать сможешь?
дно пройдено или впереди?

5-7 відсотків, взалежності хто робив ремонт - і що? 300 євро в місяць це звісно добре але на сімʼю лендлордів потрібно мінімум 5 таких обʼєктів)

сім"я з 10 осіб ?
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 19 лип, 2023 12:08

  Investor_K написав:Faceless

Це результат західної фіндопомоги. Немає інших пояснень.

100%
Як би не гроші від Америки і Європи, то курс гривни був би 100 за долар
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 19 лип, 2023 12:11

[*]
  flyman написав:сім"я з 10 осіб ?

Ну так 5*300=1500 євро (мінус податки і т.д.), на 10 чоловік взагалі не варіант, на двох з натяжкою, а якщо ще дітки :roll:
Востаннє редагувалось Илата Наволач в Сер 19 лип, 2023 12:14, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 19 лип, 2023 12:11

  cherchiltank написав:
  vitaliiangel написав:
  cherchiltank написав:5-7 відсотків, взалежності хто робив ремонт - і що? 300 євро в місяць це звісно добре але на сімʼю лендлордів потрібно мінімум 5 таких обʼєктів)
какая средняя зарплата в Украине? это ещё надо каждое утро ехать на работу, что то там делать. А здесь вложил один раз 40куе и средняя з/п капает каждый месяц. Невыгодно? ок.

Срєдняя це розтяжиме поняття хтось заробляє 10 тисяч гривень, хтось 200 тисяч - але яка різниця якщо затрати щоб норм жити більш менш зрозумілі?

Треба оперувати терміном "медіанна ЗП".
Проте це надто складно для ірпіньської ріелторші
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 19 лип, 2023 12:16

  vitaliiangel написав:
  cherchiltank написав:5-7 відсотків, взалежності хто робив ремонт - і що? 300 євро в місяць це звісно добре але на сімʼю лендлордів потрібно мінімум 5 таких обʼєктів)
10,17%
какая средняя зарплата в Украине? это ещё надо каждое утро ехать на работу, что то там делать. А здесь вложил один раз 40куе и средняя з/п капает каждый месяц. Невыгодно? ок.

Щоб вкласти, ці 40 тис десь треба взяти, що із середньою зарплатою нереально...
Щоб купити щось непотрібне, треба щось непотрібне продати.
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