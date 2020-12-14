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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11060110611106211063
Повідомлення Додано: Сер 19 лип, 2023 12:43

изначально я сравнил доходность этого кейса до войны и сейчас
viewtopic.php?p=5600175#p5600175
если вам мало 300евро, ну купите 10 или 20 таких объектов
  Илата Наволач написав:А вважати, що 40 тис вклав і маєшь скажені 300 євро, на які можеш собі ні в чому не відмовляти (насправді, менше) - маніпуляція. По ці 300 євро наступні 40 тис збирати більше 11 років.

1) 11лет окупаемости аренды это хороший показатель

2) я разве где то писал, что объект должен быть строго один и бедный лорд должен страдать от того что 300евро ему не хватает? это вы уже додумали с cherchiltank

всего лишь сравнил месячную ренту со средней зарплатой и тут понеслось. как трудно жить на 1500евро и какие это огромные деньги 40куе. Ни одно ни другое к доходности кейса не имеет отношения.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 19 лип, 2023 13:36

Ой не провокуйте муху навчити вас щасливо і багато жити на 140 доларів.

Взагалі, якщо зачепили тему…
На двох дорослих з власним житлом і наявним авто (або таксі за потреби) для більш-менш нормального життя в нинішніх цінах треба 1-1.5 куе в місяць. Це без відкладень на оновлення автомобіля, чи на розширення житла, його капремонту
Це просто нормально харчуватись, одягатись, якісь абонементи в зал, їй косметолог хоть інколи, на вихідних дозвілля (актівіті за місто, чи якісь інтелектуальні квести, кому що ближче) , відпустка. Інколи в гості. Приймати гостей самим. Для своєї половини квіти не біля памʼятника рвати, а воду в душ не на сонці гріти.
Hotab
 
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  #<1 ... 11060110611106211063
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