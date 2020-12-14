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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 19 лип, 2023 12:43
изначально я сравнил доходность
этого кейса до войны и сейчасviewtopic.php?p=5600175#p5600175
если вам мало 300евро, ну купите 10 или 20 таких объектов
Илата Наволач написав:
А вважати, що 40 тис вклав і маєшь скажені 300 євро, на які можеш собі ні в чому не відмовляти (насправді, менше) - маніпуляція. По ці 300 євро наступні 40 тис збирати більше 11 років.
1) 11лет окупаемости аренды это хороший показатель
2) я разве где то писал, что объект должен быть строго один и бедный лорд должен страдать от того что 300евро ему не хватает? это вы уже додумали с cherchiltank
всего лишь сравнил месячную ренту со средней зарплатой и тут понеслось. как трудно жить на 1500евро и какие это огромные деньги 40куе. Ни одно ни другое к доходности кейса не имеет отношения.
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vitaliiangel
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Додано: Сер 19 лип, 2023 13:36
Ой не провокуйте муху навчити вас щасливо і багато жити на 140 доларів.
Взагалі, якщо зачепили тему…
На двох дорослих з власним житлом і наявним авто (або таксі за потреби) для більш-менш нормального життя в нинішніх цінах треба 1-1.5 куе в місяць. Це без відкладень на оновлення автомобіля, чи на розширення житла, його капремонту
Це просто нормально харчуватись, одягатись, якісь абонементи в зал, їй косметолог хоть інколи, на вихідних дозвілля (актівіті за місто, чи якісь інтелектуальні квести, кому що ближче) , відпустка. Інколи в гості. Приймати гостей самим. Для своєї половини квіти не біля памʼятника рвати, а воду в душ не на сонці гріти.
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Додано: Сер 19 лип, 2023 15:47
vitaliiangel написав: Илата Наволач написав:
Ну так 5*300=1500 євро (мінус податки і т.д.), на 10 чоловік взагалі не варіант, на двох з натяжкою, а якщо ще дітк
то есть 1500 євро мизерная сумма которой с натяжкой хватает на двоих
Илата Наволач написав:
Щоб вкласти, ці 40 тис десь треба взяти, що із середньою зарплатою нереально...
а 40куе уже космические деньги, которые взять негде? я не буду это комментировать.
Для тих у кого є 40 тисяч на нерухомість - це мізерна сума - у кого нема інші розклади
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Додано: Сер 19 лип, 2023 15:52
vitaliiangel написав:
изначально я сравнил доходность
этого кейса до войны и сейчасviewtopic.php?p=5600175#p5600175
если вам мало 300евро, ну купите 10 или 20 таких объектов
Илата Наволач написав:
А вважати, що 40 тис вклав і маєшь скажені 300 євро, на які можеш собі ні в чому не відмовляти (насправді, менше) - маніпуляція. По ці 300 євро наступні 40 тис збирати більше 11 років.
1) 11лет окупаемости аренды это хороший показатель
2) я разве где то писал, что объект должен быть строго один и бедный лорд должен страдать от того что 300евро ему не хватает? это вы уже додумали с cherchiltank
всего лишь сравнил месячную ренту со средней зарплатой и тут понеслось. как трудно жить на 1500евро и какие это огромные деньги 40куе. Ни одно ни другое к доходности кейса не имеет отношения.
Яка там була окупаємість на початку 2022 року?
І це ще повезло що цей будинок не розбомбили
Скільки років пройшло з моменту інвестування в котлован до здачі в оренду?
Хто робив ремонт і в скільки обійшовся?
Чомусь більшість ріелтерів окупаємість рахують по цікавому - ділять вартість обʼєкта на годову оренду - зміни ставок оренди, поточні ремонти, інфляцію того ж долара та інші обставини не помічають - дивно)
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Додано: Сер 19 лип, 2023 15:59
cherchiltank написав: vitaliiangel написав:
изначально я сравнил доходность
этого кейса до войны и сейчасviewtopic.php?p=5600175#p5600175
если вам мало 300евро, ну купите 10 или 20 таких объектов
Илата Наволач написав:
А вважати, що 40 тис вклав і маєшь скажені 300 євро, на які можеш собі ні в чому не відмовляти (насправді, менше) - маніпуляція. По ці 300 євро наступні 40 тис збирати більше 11 років.
1) 11лет окупаемости аренды это хороший показатель
2) я разве где то писал, что объект должен быть строго один и бедный лорд должен страдать от того что 300евро ему не хватает? это вы уже додумали с cherchiltank
всего лишь сравнил месячную ренту со средней зарплатой и тут понеслось. как трудно жить на 1500евро и какие это огромные деньги 40куе. Ни одно ни другое к доходности кейса не имеет отношения.
Яка там була окупаємість на початку 2022 року?
І це ще повезло що цей будинок не розбомбили
Скільки років пройшло з моменту інвестування в котлован до здачі в оренду?
Хто робив ремонт і в скільки обійшовся?
Чомусь більшість ріелтерів окупаємість рахують по цікавому - ділять вартість обʼєкта на годову оренду - зміни ставок оренди, поточні ремонти, інфляцію того ж долара та інші обставини не помічають - дивно)
На примере Славутича. За год текущий ремонт = 0.
Стоимость аренды 1000$. Можно было поднять на 1200. Арендаторы согласны.
Выселил в связи с продажей.
При выезде арендатор оплатил: химчистку мебели, клининг, купил новые светильники и т.д.
Сдача квартиры в бизнес сегменте - шикарная вещь
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Додано: Сер 19 лип, 2023 16:11
Ну за рік зрозуміло, а за 10 років? А якщо прилетить як пару неділь тому? А якщо ще пару років війни? А якщо курс буде 40 плюс? А якщо війна закінчиться і відкриють кордони?)
Це називається помилка вижившего
У мене в комплексі є квартира 250 метрів яка здавалася іноземцю з 2008 до 2013 за 8 тисяч долярів, у 2014 перездалася за 4 тисячі долярів, зараз виставлена на продаж за 2500 за метр (у 2008 коштувала біля 5 тисяч за метр) - і це всього 15 років пройшло на ринку нерухомості України - що буде далі на ринку нерухомості - не може спрогнозувати ніхто, але поки йде війна - тенденції негативні і я не впевнений що вони стануть позитивними якщо війна закінчиться
Дійсно будуть здаватися і новобудови по 1000 долярів в місяць в оренду - але не всі і не у всіх, зараз маємо наприклад новопечерські Липки по 500 баксів однокімнатні в оренді - а три роки тому було 900 - ось і рахуємо окупаємість)
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Додано: Сер 19 лип, 2023 16:13
Стосовно бізнес сегмента - його після війни може взагалі не стати - курс 60 плюс та збільшення шарової комуналки - цей бізнес сегмент обвалить до звичайного сегменту - що ми спостерігали частково у 2014
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Додано: Сер 19 лип, 2023 16:16
cherchiltank написав:
Яка там була окупаємість на початку 2022 року?
доходность не считается "на початку 2022 року" для бизнеса был простой с февраля по август 2022
cherchiltank написав:
І це ще повезло що цей будинок не розбомбили
форсмажор есть всегда, помещение может сгореть и без всяких бомб, даже банковские ячейки грабят.
cherchiltank написав:
Скільки років пройшло з моменту інвестування в котлован до здачі в оренду?
850 цена готового в 2017-2018г. Я в котлованы не играю, и их ценами не интересуюсь. Это вообще другой бизнес. Вы всё намешали, котлованы, аренды, бомбы. Это такой стиль мышления?
cherchiltank написав:
Хто робив ремонт і в скільки обійшовся?
по моим объектам финишную штукатурку делал застройщик, дополнительно я оплатил натяжной потолок, разводку, керам.плитку на пол, унитаз, умывальник, бойлер, стеклянную дверь в санузел. Остальной ремонт и мебель на арендаторах.
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Додано: Сер 19 лип, 2023 16:37
vitaliiangel написав: cherchiltank написав:
Яка там була окупаємість на початку 2022 року?
доходность не считается "на початку 2022 року" для бизнеса был простой с февраля по август 2022
cherchiltank написав:
І це ще повезло що цей будинок не розбомбили
форсмажор есть всегда, помещение может сгореть и без всяких бомб, даже банковские ячейки грабят.
cherchiltank написав:
Скільки років пройшло з моменту інвестування в котлован до здачі в оренду?
850 цена готового в 2017-2018г. Я в котлованы не играю, и их ценами не интересуюсь. Это вообще другой бизнес. Вы всё намешали, котлованы, аренды, бомбы. Это такой стиль мышления?
cherchiltank написав:
Хто робив ремонт і в скільки обійшовся?
по моим объектам финишную штукатурку делал застройщик, дополнительно я оплатил натяжной потолок, разводку, керам.плитку на пол, унитаз, умывальник, бойлер, стеклянную дверь в санузел. Остальной ремонт и мебель на арендаторах.
Для зовсім тупих - форс-мажор наприклад в Португалії де може згоріти будинок від недопалка і форс-мажор в Україні під час війни - це різні речі, з приводу окупності інвестиції - поживемо побачимо що буде після зими. Ось наприклад в цю ніч прилетіло по зерновому терміналу в одеський порт - вроді на ринок нерухомості напряму невпливає, а ось експорт зерна в цьому році і відповідно заробітки тих же аграріїв - можуть вплинути на кешфлоу у багатьох. І під час війни таких факторів дофіга є і буде
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Додано: Сер 19 лип, 2023 17:22
Щоб зрозуміти що буде з ринком нерухомості приведу два приклади
1) моя бувша - з дитиною в Італії після війни виїхала , там вийшла заміж, дитина ходить там в школу, квартира тут поки стоїть(новобудова з ремонтом) - але найближчим часом виставить на оренду продаж
2) двоюрідна сестра - виїхала з чоловіком і дитиною після початку війни в Польщу, там орендує, квартира в Києві новобудова з ремонтом поки стоїть - думає здавати в оренду бо планувала вертатися, зараз не планує - думає здавати в оренду
Питання - хто а головне за яку ціну буде орендувати цю нерухомість?
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