RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11061110621106311064
Повідомлення Додано: Сер 19 лип, 2023 17:29

  cherchiltank написав:Дійсно будуть здаватися і новобудови по 1000 долярів в місяць в оренду - але не всі і не у всіх, зараз маємо наприклад новопечерські Липки по 500 баксів однокімнатні в оренді - а три роки тому було 900 - ось і рахуємо окупаємість)

В новопечерских липках за 500 уе нет квартир, все цены крутятся вокруг 30 кгрн. месяц.
hume
 
Повідомлень: 9063
З нами з: 27.12.12
Подякував: 932 раз.
Подякували: 1830 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 19 лип, 2023 17:36

  cherchiltank написав:Стосовно бізнес сегмента - його після війни може взагалі не стати - курс 60 плюс та збільшення шарової комуналки - цей бізнес сегмент обвалить до звичайного сегменту - що ми спостерігали частково у 2014

Непонятно. Объясните. Как бизнес сегмент может обвалиться до обычного сегмента? То есть новострой в центре/прицентралье с новым ремонтом сдавался по цене панельки там же? Сейчас я вижу аренду в новопечерских липках от 25 кгрн за однушку против 10кгрн в сталинке на Киквидзе.
hume
 
Повідомлень: 9063
З нами з: 27.12.12
Подякував: 932 раз.
Подякували: 1830 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 11061110621106311064
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: slonomag, stm і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2386, 2387, 2388
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
23876 16178808
Переглянути останнє повідомлення
Вів 11 лип, 2023 19:31
Wisznia2021
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 120, 121, 122
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1211 5308856
Переглянути останнє повідомлення
Чет 04 тра, 2023 14:40
Хомякоид
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 5769
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sportbank (2711)
19.07.2023 17:17
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.