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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 19 лип, 2023 17:29
cherchiltank написав:
Дійсно будуть здаватися і новобудови по 1000 долярів в місяць в оренду - але не всі і не у всіх, зараз маємо наприклад новопечерські Липки по 500 баксів однокімнатні в оренді - а три роки тому було 900 - ось і рахуємо окупаємість)
В новопечерских липках за 500 уе нет квартир, все цены крутятся вокруг 30 кгрн. месяц.
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Додано: Сер 19 лип, 2023 17:36
cherchiltank написав:
Стосовно бізнес сегмента - його після війни може взагалі не стати - курс 60 плюс та збільшення шарової комуналки - цей бізнес сегмент обвалить до звичайного сегменту - що ми спостерігали частково у 2014
Непонятно. Объясните. Как бизнес сегмент может обвалиться до обычного сегмента? То есть новострой в центре/прицентралье с новым ремонтом сдавался по цене панельки там же? Сейчас я вижу аренду в новопечерских липках от 25 кгрн за однушку против 10кгрн в сталинке на Киквидзе.
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- З нами з: 27.12.12
- Подякував: 932 раз.
- Подякували: 1830 раз.
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