Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
cherchiltank написав:Дійсно будуть здаватися і новобудови по 1000 долярів в місяць в оренду - але не всі і не у всіх, зараз маємо наприклад новопечерські Липки по 500 баксів однокімнатні в оренді - а три роки тому було 900 - ось і рахуємо окупаємість)
В новопечерских липках за 500 уе нет квартир, все цены крутятся вокруг 30 кгрн. месяц.
cherchiltank написав:Стосовно бізнес сегмента - його після війни може взагалі не стати - курс 60 плюс та збільшення шарової комуналки - цей бізнес сегмент обвалить до звичайного сегменту - що ми спостерігали частково у 2014
Непонятно. Объясните. Как бизнес сегмент может обвалиться до обычного сегмента? То есть новострой в центре/прицентралье с новым ремонтом сдавался по цене панельки там же? Сейчас я вижу аренду в новопечерских липках от 25 кгрн за однушку против 10кгрн в сталинке на Киквидзе.
cherchiltank написав:Дійсно будуть здаватися і новобудови по 1000 долярів в місяць в оренду - але не всі і не у всіх, зараз маємо наприклад новопечерські Липки по 500 баксів однокімнатні в оренді - а три роки тому було 900 - ось і рахуємо окупаємість)
В новопечерских липках за 500 уе нет квартир, все цены крутятся вокруг 30 кгрн. месяц.
Моя двоюрідна сестра здає за 600 - але договір був в червні 2022, і знов таки 30 тисяч - це те що хочуть - інше питання скільки простій і який попит
cherchiltank написав:Стосовно бізнес сегмента - його після війни може взагалі не стати - курс 60 плюс та збільшення шарової комуналки - цей бізнес сегмент обвалить до звичайного сегменту - що ми спостерігали частково у 2014
Непонятно. Объясните. Как бизнес сегмент может обвалиться до обычного сегмента? То есть новострой в центре/прицентралье с новым ремонтом сдавался по цене панельки там же? Сейчас я вижу аренду в новопечерских липках от 25 кгрн за однушку против 10кгрн в сталинке на Киквидзе.
Бізнес сегмент ніколи не обвалиться до звичайного - але різниця буде не такою як до війни, плюс багатокімнатні квартири навіть бізнес сегменту зменшать орендну ціну - простий приклад однокімнатна в 50 квадратів в новобудові - зараз приблизно 16 тисяч гривень, чотирикімнатна на Подолі в будинку 2001 року з нормальним ремонтом і технікою - 30 тисяч гривень - ось такий перекос і він буде поглиблюватись, навіть зараз умовний хрущ коштує 8-10 тисяч а новобудова - 14-16 тисяч при тому що ціна хруща - в 3 рази менше новобудови - попит буде давити ціну і зверху і знизу - при цьому на хрущі він буде орендну ціну підіймати (бо дешевше нема а бажаючих орендувати саме дешеве багато) а на новобуд опускати - (бо навпаки бажаючих орендувати задорого мало а пропозиції багато). Подивимося на наступну весну
cherchiltank написав:- при цьому на хрущі він буде орендну ціну підіймати (бо дешевше нема а бажаючих орендувати саме дешеве багато)
короче всё рухнет, а хрущи победно взлетят вверх. вы когда покупаете себе одежду, ищете что подешевле, по секондам наверное ходите? а арендаторы по вашей логике да. Никогда экономика не будет подстраиваться под малоимущих. Потом окажется, что всё должно быть бесплатно, потому что у какого-то васи финансовые трудности. И теперь ему все должны.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Сер 19 лип, 2023 18:32, всього редагувалось 3 разів.
cherchiltank написав:- при цьому на хрущі він буде орендну ціну підіймати (бо дешевше нема а бажаючих орендувати саме дешеве багато)
короче всё рухнет, а хрущи победно взлетят вверх. вы когда покупаете себе одежду, ищете что подешевле, по секондам наверное ходите? а арендаторы по вашей логике да.
Вы не видели какие драки бывают под ОП(зачёркнуто) секондами в первый день завоза новых колэкций?! 😎
Я колись побував у Харкові - десь на початку двохтисячних і був здивований великою кількістю секондів, потім дивувався хто там може купувати, зараз дивлячісь на ціну футболки в 600 гривень в якомусь мережевому магазині в ТЦ і на зарплатню касира в 14 тисяч гривень, розумію що багато людей там скупляються - і не тому що люблять секонди