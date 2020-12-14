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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 19 лип, 2023 19:07
cherchiltank
Можно и жрачку по бедности в условном "еаtseconde" покупать
Вон кацапы за просрочку в мусорных баках драки устраивают потому что высот экономика при ВВХ достигла небывалых
А по вашему футболка за 600 при зарплате 14000 это безумие и все должны донашивать за кем то? Помните почём при Меченом были приличные футболки и штаны и как они были по процентам до средней зарплаты?
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Додано: Сер 19 лип, 2023 19:15
cherchiltank написав:
зараз дивлячісь на ціну футболки в 600 гривень в якомусь мережевому магазині в ТЦ і на зарплатню касира в 14 тисяч гривень, розумію що багато людей там скупляються - і не тому що люблять секонди
для того и существуют сегменты, кассиры беднеют - хрущи вниз
, а не
cherchiltank написав:
попит буде давити ціну і зверху і знизу - при цьому на хрущі він буде орендну ціну підіймати
логика где?
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Сер 19 лип, 2023 19:19, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Сер 19 лип, 2023 19:16
барабашов написав:cherchiltank
Можно и жрачку по бедности в условном "еаtseconde" покупать
Вон кацапы за просрочку в мусорных баках драки устраивают потому что высот экономика при ВВХ достигла небывалых
А по вашему футболка за 600 при зарплате 14000 это безумие и все должны донашивать за кем то? Помните почём при Меченом были приличные футболки и штаны и как они были по процентам до средней зарплаты?
Якщо ти молодий і одинак то купиш і футболку і айфон в кредит, а якщо в тебе наприклад двоє дітей і 8000 ти віддаєш за зйомну квартиру то мабуть ті 5000 що залишились потратиш не на футболку?) в мене і у першої дружини наприклад у 2000-х було дві бмв, нові, - мабуть я теж з подивом дивився на людей які їздили на ланосах та жили в хрущовках, це не відміняє загальної економічної ситуації в країні - я не кажу що в нас все так погано як пишуть у звітах в ООН, але й не ношу вже давно рожеві окуляри з приводу того що Україна стане східноєвропейським тигром)
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Додано: Сер 19 лип, 2023 19:17
cherchiltank написав:
Стосовно бізнес сегмента - його після війни може взагалі не стати - курс 60 плюс та збільшення шарової комуналки - цей бізнес сегмент обвалить до звичайного сегменту - що ми спостерігали частково у 2014
А можно будет на улице при курсе 70 подойти к владельцу MLa/GLSa/X6 допустим 2016года и отвесив ему пролетарского ляща потребовать от него обменять его бизнес-гроб на Лайнос там или Весту на пару лет новее? Ведь такие бизнес-гробы уже никому не будут при бензине 100грн нужны. А за запчасти я вообще промолчу
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Додано: Сер 19 лип, 2023 19:21
vitaliiangel написав: cherchiltank написав:
зараз дивлячісь на ціну футболки в 600 гривень в якомусь мережевому магазині в ТЦ і на зарплатню касира в 14 тисяч гривень, розумію що багато людей там скупляються - і не тому що люблять секонди
для того и существуют сегменты, кассиры беднеют - хрущи вниз, а не весь кржн.
А ви не думали що все взаємоповʼязано? Якщо бідніють касири то мабуть і середньому класу непереливки - бо хто буде платити за весь інший кржн? Хто буде підтримувати попит? Переселенці з розбомбленого сходу? Діти біженців які інтегрувались в учбову систему Європи? Хто?)
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