|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 19 лип, 2023 19:07
cherchiltank
Можно и жрачку по бедности в условном "еаtseconde" покупать
Вон кацапы за просрочку в мусорных баках драки устраивают потому что высот экономика при ВВХ достигла небывалых
А по вашему футболка за 600 при зарплате 14000 это безумие и все должны донашивать за кем то? Помните почём при Меченом были приличные футболки и штаны и как они были по процентам до средней зарплаты?
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 3311
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 253 раз.
- Подякували: 314 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 19 лип, 2023 19:15
cherchiltank написав:
зараз дивлячісь на ціну футболки в 600 гривень в якомусь мережевому магазині в ТЦ і на зарплатню касира в 14 тисяч гривень, розумію що багато людей там скупляються - і не тому що люблять секонди
для того и существуют сегменты, кассиры беднеют - хрущи вниз
, а не
cherchiltank написав:
попит буде давити ціну і зверху і знизу - при цьому на хрущі він буде орендну ціну підіймати
логика где?
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Сер 19 лип, 2023 19:19, всього редагувалось 2 разів.
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 18428
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2173 раз.
- Подякували: 3116 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 19 лип, 2023 19:16
барабашов написав:cherchiltank
Можно и жрачку по бедности в условном "еаtseconde" покупать
Вон кацапы за просрочку в мусорных баках драки устраивают потому что высот экономика при ВВХ достигла небывалых
А по вашему футболка за 600 при зарплате 14000 это безумие и все должны донашивать за кем то? Помните почём при Меченом были приличные футболки и штаны и как они были по процентам до средней зарплаты?
Якщо ти молодий і одинак то купиш і футболку і айфон в кредит, а якщо в тебе наприклад двоє дітей і 8000 ти віддаєш за зйомну квартиру то мабуть ті 5000 що залишились потратиш не на футболку?) в мене і у першої дружини наприклад у 2000-х було дві бмв, нові, - мабуть я теж з подивом дивився на людей які їздили на ланосах та жили в хрущовках, це не відміняє загальної економічної ситуації в країні - я не кажу що в нас все так погано як пишуть у звітах в ООН, але й не ношу вже давно рожеві окуляри з приводу того що Україна стане східноєвропейським тигром)
-
cherchiltank
-
-
- Повідомлень: 467
- З нами з: 31.05.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 109 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 19 лип, 2023 19:17
cherchiltank написав:
Стосовно бізнес сегмента - його після війни може взагалі не стати - курс 60 плюс та збільшення шарової комуналки - цей бізнес сегмент обвалить до звичайного сегменту - що ми спостерігали частково у 2014
А можно будет на улице при курсе 70 подойти к владельцу MLa/GLSa/X6 допустим 2016года и отвесив ему пролетарского ляща потребовать от него обменять его бизнес-гроб на Лайнос там или Весту на пару лет новее? Ведь такие бизнес-гробы уже никому не будут при бензине 100грн нужны. А за запчасти я вообще промолчу
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 3311
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 253 раз.
- Подякували: 314 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 19 лип, 2023 19:21
vitaliiangel написав: cherchiltank написав:
зараз дивлячісь на ціну футболки в 600 гривень в якомусь мережевому магазині в ТЦ і на зарплатню касира в 14 тисяч гривень, розумію що багато людей там скупляються - і не тому що люблять секонди
для того и существуют сегменты, кассиры беднеют - хрущи вниз, а не весь кржн.
А ви не думали що все взаємоповʼязано? Якщо бідніють касири то мабуть і середньому класу непереливки - бо хто буде платити за весь інший кржн? Хто буде підтримувати попит? Переселенці з розбомбленого сходу? Діти біженців які інтегрувались в учбову систему Європи? Хто?)
-
cherchiltank
-
-
- Повідомлень: 467
- З нами з: 31.05.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 109 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 19 лип, 2023 19:28
барабашов написав: cherchiltank написав:
Стосовно бізнес сегмента - його після війни може взагалі не стати - курс 60 плюс та збільшення шарової комуналки - цей бізнес сегмент обвалить до звичайного сегменту - що ми спостерігали частково у 2014
А можно будет на улице при курсе 70 подойти к владельцу MLa/GLSa/X6 допустим 2016года и отвесив ему пролетарского ляща потребовать от него обменять его бизнес-гроб на Лайнос там или Весту на пару лет новее? Ведь такие бизнес-гробы уже никому не будут при бензине 100грн нужны. А за запчасти я вообще промолчу
Ви взагалі в школі вчилися? Є попит і пропозиція а навіть ml 2016 року- скільки їх в Україні? Думаю ті хто на них їздить на ціну бензину не зважає інакше його б не купили. Я не кажу що квартири будуть по 500 баксів за метр в Києві - не будуть, просто все прийде до своєї ціни, зараз я не спостерігаю дефіциту ні машин ні квартир - але спостерігаю невелику кількість угод купівлі продажу нерухомості, при цьому людей що хочуть продати більше ніж тих хто хоче купити і у кого є гроші)
-
cherchiltank
-
-
- Повідомлень: 467
- З нами з: 31.05.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 109 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 19 лип, 2023 19:35
cherchiltank написав:
А ви не думали що все взаємоповʼязано?
возьмите за пример южную Америку. Там бедные и богатые это разные миры. Мы движемся к этой модели общества, когда нищие ни на что влиять не будут, а мусорные баки будут запирать на замок, чтобы "бесплатный сыр" не привлекал гостей рядом с вашим домом.
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 18428
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2173 раз.
- Подякували: 3116 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 19 лип, 2023 19:45
vitaliiangel написав: cherchiltank написав:
А ви не думали що все взаємоповʼязано?
возьмите за пример южную Америку. Там бедные и богатые это разные миры. Мы движемся к этой модели общества, когда нищие ни на что влиять не будут, а мусорные баки будут запирать на замок, чтобы "бесплатный сыр" не привлекал гостей рядом с вашим домом.
Ви погано знаєте южную амєріку, і да термін богатиє не відноситься до 90 відсотків власників київських новобудов) і грошей у них на особисту охорону і відгородження свого жк з колючим дротом не вистачить)
-
cherchiltank
-
-
- Повідомлень: 467
- З нами з: 31.05.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 109 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 19 лип, 2023 19:54
cherchiltank написав:
попит буде давити ціну і зверху і знизу - при цьому на хрущі він буде орендну ціну підіймати
по вашему кассиры беднеют, хрущи вверх тетрисы вниз. В итоге (интерполируем) цена хруща когда нибудь сравняется с ценой тетриса. Я тут вообще не вижу логики, как малоимущая семья хоть на что то может влиять? То что таких после войны будет много не сомневаюсь. Попросите в атб скидку и вам объяснят, на что реально влияет ваше мнение об их ценообразовании.
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 18428
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2173 раз.
- Подякували: 3116 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 19 лип, 2023 20:06
Если то, а если это. Пытаетесь кризис менеджмент построить и тут же относите квартиру 250 м2 почему то к бизнес сегменту.
Напишу лаконично. Многим в недвижимости нечего делать. Это вам не просто алгебра и бухгалтерия.
Возможно стоит найти себя в другой области
-
beee
-
-
- Повідомлень: 750
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 47 раз.
- Подякували: 66 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: BIGor
і 5 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|23876
|16178855
|
|
|1211
|5308857
|
|
|3
|5769
|
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim
|