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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 19 лип, 2023 20:12
vitaliiangel написав: cherchiltank написав:
попит буде давити ціну і зверху і знизу - при цьому на хрущі він буде орендну ціну підіймати
по вашему кассиры беднеют, хрущи вверх тетрисы вниз. В итоге (интерполируем) цена хруща когда нибудь сравняется с ценой тетриса. Я тут вообще не вижу логики, как малоимущая семья хоть на что то может влиять? То что таких после войны будет много не сомневаюсь. Попросите в атб скидку и вам объяснят, на что реально влияет ваше мнение об их ценообразовании.
Ви таки тупуватий) тетріс може навіть подорожчати - бо таких обʼєктів в Києві і десятка не набереться, і зрозуміло що нове житло буде дорожче від старого хруща, але ж у більшості не тетріс а звичайний новий мурашник десь між гаражами і тими ж хрущами) щодо атб - так ринок нерухомості це не супермаркет - це купа продавців і покупців, хтось буде продавати за 2000 метр свою прелєсть роками, а хтось продасть за 1800 - проблема в тому що тих хто готовий заплатити 1800 буде дуже мало і це вплине на ринок. Ви в своїх екстраполяціях забуваєте про війну і післявоєнний стан України і економіки, і я ще не побачив жодного позитивного прогнозу крім того що грошей дасть захід - а якщо не дасть?)
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Додано: Сер 19 лип, 2023 20:15
cherchiltank написав:
Ви таки тупуватий
вы хоть собачью будку в жизни купили? форумный теоретик, свидетель большого дорожая хрущей. когда купите может дойдёт что у каждой вещи есть своя цена. Вам это несколько человек безуспешно пытаются объяснить, что срал рынок на мнение тех, у кого нет денег. Нацарапайте на мониторе, нищеброд никогда и ни на что не влияет.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Сер 19 лип, 2023 20:18, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 19 лип, 2023 20:18
beee написав:
Если то, а если это. Пытаетесь кризис менеджмент построить и тут же относите квартиру 250 м2 почему то к бизнес сегменту.
Напишу лаконично. Многим в недвижимости нечего делать. Это вам не просто алгебра и бухгалтерия.
Возможно стоит найти себя в другой области
А що ви відносите до бізнес сегменту? А до еліт? Мурашники на поздняках?) зараз в Україні взагалі крім десятка еліт обʼєктів є три сегменти - новобудова більш менш нормальна, новобудова з гімна і палок і старе гімно, при цьому перші дві категорії плавно переходять в третю, не розказуй що мені робити бо я першу квартиру купив коли ви ще школу закінчували)
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Додано: Сер 19 лип, 2023 20:20
vitaliiangel написав: cherchiltank написав:
Ви таки тупуватий
вы хоть собачью будку в жизни купили? форумный теоретик, свидетель большого дорожая хрущей. когда купите может дойдёт что у каждой вещи есть своя цена. Вам это несколько человек безуспешно пытаются объяснить, что срал рынок на мнение тех, у кого нет денег. Нацарапайте на мониторе, нищеброд никогда и ни на что не влияет.
Я вже писав що у мене 4 нерухомості в Києві, а було 5, і я достатньо спілкувався з тими хто втратив нерухомість в Донецьку, так що розкажи як там ніщеброди і люмпени ні на що не повліяли)
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Додано: Сер 19 лип, 2023 21:46
cherchiltank написав: барабашов написав:cherchiltank
Можно и жрачку по бедности в условном "еаtseconde" покупать
Вон кацапы за просрочку в мусорных баках драки устраивают потому что высот экономика при ВВХ достигла небывалых
А по вашему футболка за 600 при зарплате 14000 это безумие и все должны донашивать за кем то? Помните почём при Меченом были приличные футболки и штаны и как они были по процентам до средней зарплаты?
Якщо ти молодий і одинак то купиш і футболку і айфон в кредит, а якщо в тебе наприклад двоє дітей і 8000 ти віддаєш за зйомну квартиру то мабуть ті 5000 що залишились потратиш не на футболку?) в мене і у першої дружини наприклад у 2000-х було дві бмв, нові, - мабуть я теж з подивом дивився на людей які їздили на ланосах та жили в хрущовках, це не відміняє загальної економічної ситуації в країні - я не кажу що в нас все так погано як пишуть у звітах в ООН, але й не ношу вже давно рожеві окуляри з приводу того що Україна стане східноєвропейським тигром)
Двое детей, съёмная квартира и неработающая жена при такой зарплате - это звездец, даже не диагноз
Надо жить по формуле Флуя и разводить где то опят на закрутки
По поводу авто я уже трактаты в ветке про эмиграцию накатал - нельзя иметь машину тратя на себя и каждого члена семьи 150уе в мес, разве что таксуя на ней и эти 150уе/рыло останутся после всех трат на авто.
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барабашов
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Додано: Сер 19 лип, 2023 22:52
Ну якщо діти маленькі то дружина може і не працювати, чи їй на касі дітей грудьми кормити?) що цікаво навіть якщо б дружина працювала за ті ж 14000 то 28000 грн на сімʼю з двома дітьми це також мало навіть якщо є своя квартира - про нерухомість в Києві годі і мріяти.
Ось тепер давайте подивимось на ринок праці України і подумаємо хто буде покупцем новобудов на Позняках по 2000 долярів за метр?)
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Додано: Сер 19 лип, 2023 22:56
Питання до місцевих ыкспертів:
сьогоднішній удар московитів по пшеничному і олійному терміналах в Одесі - це до дорожаю укро-нерухомості?
-60000 тонн знищеного зерна - до дорожаю?
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Додано: Сер 19 лип, 2023 22:59
cherchiltank написав: vitaliiangel написав: cherchiltank написав:
попит буде давити ціну і зверху і знизу - при цьому на хрущі він буде орендну ціну підіймати
по вашему кассиры беднеют, хрущи вверх тетрисы вниз. В итоге (интерполируем) цена хруща когда нибудь сравняется с ценой тетриса. Я тут вообще не вижу логики, как малоимущая семья хоть на что то может влиять? То что таких после войны будет много не сомневаюсь. Попросите в атб скидку и вам объяснят, на что реально влияет ваше мнение об их ценообразовании.
Ви таки тупуватий) тетріс може навіть подорожчати - бо таких обʼєктів в Києві і десятка не набереться, і зрозуміло що нове житло буде дорожче від старого хруща, але ж у більшості не тетріс а звичайний новий мурашник десь між гаражами і тими ж хрущами
Ви робите компліменти ірпіньській ріелторші)))
Востаннє редагувалось Frant
в Сер 19 лип, 2023 23:14, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 19 лип, 2023 23:03
Frant написав:
Питання до місцевих ыкспертів:
сьогоднішній удар московитів по пшеничному і олійному терміналах в Одесі - це до дорожаю укро-нерухомості?
-60000 тонн знищеного зерна - до дорожаю?
60 тисяч тон це ні про що, головне термінали і те що кацапи фактично закрили нам експорт морем , умови вони вже виставили - поживемо побачимо
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Додано: Сер 19 лип, 2023 23:03
Frant написав:
Питання до місцевих ыкспертів:
сьогоднішній удар московитів по пшеничному і олійному терміналах в Одесі - це до дорожаю укро-нерухомості?
-60000 тонн знищеного зерна - до дорожаю?
Яким чином їм це вдалося?! Бо чесно кажучи здається, що знов то зерно з'їли ті самі миші, що свого часу ласували зерном з держ резерву. 😏
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