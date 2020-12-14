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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 19 лип, 2023 23:08
vitaliiangel написав: cherchiltank написав:
зараз дивлячісь на ціну футболки в 600 гривень в якомусь мережевому магазині в ТЦ і на зарплатню касира в 14 тисяч гривень, розумію що багато людей там скупляються - і не тому що люблять секонди
для того и существуют сегменты, кассиры беднеют - хрущи вниз
, а не
cherchiltank написав:
попит буде давити ціну і зверху і знизу - при цьому на хрущі він буде орендну ціну підіймати
логика где?
"Хрущі" в Києві - зовсім не вниз, останні півроку.
Твоя ненависть до "хрущів" не дозволяє тобі аналізувати напрямок руху цін.
Не забувай приймати таблетки!
Востаннє редагувалось Frant
в Сер 19 лип, 2023 23:13, всього редагувалось 1 раз.
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Frant
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Додано: Сер 19 лип, 2023 23:10
Bolt написав: Frant написав:
Питання до місцевих ыкспертів:
сьогоднішній удар московитів по пшеничному і олійному терміналах в Одесі - це до дорожаю укро-нерухомості?
-60000 тонн знищеного зерна - до дорожаю?
Яким чином їм це вдалося?! Бо чесно кажучи здається, що знов то зерно з'їли ті самі миші, що свого часу ласували зерном з держ резерву. 😏
Яким чином?
Ракетами!
Тими, які зелена команда вже 4 роки не може створити і тиражувати. Щоб кожен раз давати відповідь московитам, по тому ж новоросійську чи севастополю.
Ракетні технології дещо складніші, ніж кривляння на відеокамеру.
Я 12 років пишу про тупість укро-бидло-їліти і її нездатність організувати щось складніше за чавун і пшеницю. Ох і ах, а віз донині там!
Востаннє редагувалось Frant
в Сер 19 лип, 2023 23:25, всього редагувалось 1 раз.
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Frant
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Додано: Сер 19 лип, 2023 23:17
beee написав: cherchiltank написав: vitaliiangel написав:
изначально я сравнил доходность
этого кейса до войны и сейчасviewtopic.php?p=5600175#p5600175
если вам мало 300евро, ну купите 10 или 20 таких объектов
[quote="5600231:Илата Наволач"]А вважати, що 40 тис вклав і маєшь скажені 300 євро, на які можеш собі ні в чому не відмовляти (насправді, менше) - маніпуляція. По ці 300 євро наступні 40 тис збирати більше 11 років.
1) 11лет окупаемости аренды это хороший показатель
2) я разве где то писал, что объект должен быть строго один и бедный лорд должен страдать от того что 300евро ему не хватает? это вы уже додумали с cherchiltank
всего лишь сравнил месячную ренту со средней зарплатой и тут понеслось. как трудно жить на 1500евро и какие это огромные деньги 40куе. Ни одно ни другое к доходности кейса не имеет отношения.
Яка там була окупаємість на початку 2022 року?
І це ще повезло що цей будинок не розбомбили
Скільки років пройшло з моменту інвестування в котлован до здачі в оренду?
Хто робив ремонт і в скільки обійшовся?
Чомусь більшість ріелтерів окупаємість рахують по цікавому - ділять вартість обʼєкта на годову оренду - зміни ставок оренди, поточні ремонти, інфляцію того ж долара та інші обставини не помічають - дивно)
На примере Славутича. За год текущий ремонт = 0.
Стоимость аренды 1000$. Можно было поднять на 1200. Арендаторы согласны.
Выселил в связи с продажей.
При выезде арендатор оплатил: химчистку мебели, клининг, купил новые светильники и т.д.
Сдача квартиры в бизнес сегменте - шикарная вещь[/quote]Какая площадь? У самого там пару кВ и делаю сейчас ремонт в 3к 100м2 (4 дом)
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Додано: Сер 19 лип, 2023 23:17
Bolt написав: Frant написав:
Питання до місцевих ыкспертів:
сьогоднішній удар московитів по пшеничному і олійному терміналах в Одесі - це до дорожаю укро-нерухомості?
-60000 тонн знищеного зерна - до дорожаю?
Яким чином їм це вдалося?! Бо чесно кажучи здається, що знов то зерно з'їли ті самі миші, що свого часу ласували зерном з держ резерву. 😏
А це тут до чого? Почитайте новини і пресслужбу кернела- до чого тут миші?
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cherchiltank
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Додано: Сер 19 лип, 2023 23:56
5396669 написав:[Какая площадь? У самого там пару кВ и делаю сейчас ремонт в 3к 100м2 (4 дом)
Хорошо, что не я один делаю ремонт. В ярград 110 м - бездонное корыто. Уговариваю жену продать всё к чертям и везти детей в школу в другую страну. Пока ещё продать можно.
в Славутиче 68 м. для аренды 100 м - много наверное. Я видел здесь делили на две.
Если сравнивать с тем же севен, он и рядом не стоял
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_Klim
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