Ти живеш у Польщі і робиш ремонт в Києві????
І плануєш повністю переселитись у Польщу?
Ти не бачиш протиріччя в своїх опусах?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 20 лип, 2023 06:03
Ти живеш у Польщі і робиш ремонт в Києві????
І плануєш повністю переселитись у Польщу?
Ти не бачиш протиріччя в своїх опусах?
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