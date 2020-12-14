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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 20 лип, 2023 06:03
beee написав:
5396669 написав:[Какая площадь? У самого там пару кВ и делаю сейчас ремонт в 3к 100м2 (4 дом)
Хорошо, что не я один делаю ремонт. В ярград 110 м - бездонное корыто. Уговариваю жену продать всё к чертям и везти детей в школу в другую страну.
Ти живеш у Польщі і робиш ремонт в Києві????
І плануєш повністю переселитись у Польщу?
Ти не бачиш протиріччя в своїх опусах?
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Додано: Чет 20 лип, 2023 06:50
vitaliiangel написав: cherchiltank написав:
Ви таки тупуватий
вы хоть собачью будку в жизни купили? форумный теоретик, свидетель большого дорожая хрущей. когда купите может дойдёт что у каждой вещи есть своя цена. Вам это несколько человек безуспешно пытаются объяснить, что срал рынок на мнение тех, у кого нет денег. Нацарапайте на мониторе, нищеброд никогда и ни на что не влияет.
Навіщо ніщеброд бореться з київськими "хрущами" і рекламує гіпсові статуї в Прикиївських Єпенях? Можливо, йому варто назбирати грошей на старий Ланос?
Щоб виконати це завдання, треба реально працювати, а не флудити на форумі(((
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Додано: Чет 20 лип, 2023 08:02
Frant написав: beee написав:
5396669 написав:[Какая площадь? У самого там пару кВ и делаю сейчас ремонт в 3к 100м2 (4 дом)
Хорошо, что не я один делаю ремонт. В ярград 110 м - бездонное корыто. Уговариваю жену продать всё к чертям и везти детей в школу в другую страну.
Ти живеш у Польщі і робиш ремонт в Києві????
І плануєш повністю переселитись у Польщу?
Ти не бачиш протиріччя в своїх опусах?
А яке протиріччя? Всі дорожайщики бетонуються закордоном. Трібека в Польщі, Ейрмакс - Відень, Прохожий - Лігурія, Беее - Польща. Уня, Конговець та Ріспект - теж скоріше всього, бо пропали.
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