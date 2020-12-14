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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11064110651106611067
Повідомлення Додано: Чет 20 лип, 2023 06:03

  beee написав:
5396669 написав:[Какая площадь? У самого там пару кВ и делаю сейчас ремонт в 3к 100м2 (4 дом)

Хорошо, что не я один делаю ремонт. В ярград 110 м - бездонное корыто. Уговариваю жену продать всё к чертям и везти детей в школу в другую страну.


Ти живеш у Польщі і робиш ремонт в Києві????
І плануєш повністю переселитись у Польщу?

Ти не бачиш протиріччя в своїх опусах?
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 20 лип, 2023 06:50

  vitaliiangel написав:
  cherchiltank написав:Ви таки тупуватий
вы хоть собачью будку в жизни купили? форумный теоретик, свидетель большого дорожая хрущей. когда купите может дойдёт что у каждой вещи есть своя цена. Вам это несколько человек безуспешно пытаются объяснить, что срал рынок на мнение тех, у кого нет денег. Нацарапайте на мониторе, нищеброд никогда и ни на что не влияет.

Навіщо ніщеброд бореться з київськими "хрущами" і рекламує гіпсові статуї в Прикиївських Єпенях? Можливо, йому варто назбирати грошей на старий Ланос?
Щоб виконати це завдання, треба реально працювати, а не флудити на форумі(((
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 20 лип, 2023 08:02

  Frant написав:
  beee написав:
5396669 написав:[Какая площадь? У самого там пару кВ и делаю сейчас ремонт в 3к 100м2 (4 дом)

Хорошо, что не я один делаю ремонт. В ярград 110 м - бездонное корыто. Уговариваю жену продать всё к чертям и везти детей в школу в другую страну.


Ти живеш у Польщі і робиш ремонт в Києві????
І плануєш повністю переселитись у Польщу?

Ти не бачиш протиріччя в своїх опусах?

А яке протиріччя? Всі дорожайщики бетонуються закордоном. Трібека в Польщі, Ейрмакс - Відень, Прохожий - Лігурія, Беее - Польща. Уня, Конговець та Ріспект - теж скоріше всього, бо пропали.
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 20 лип, 2023 08:35

BIGor , конговець воював. Дай бог живий.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лип, 2023 09:14

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

beee написав:
5396669 написав:[Какая площадь? У самого там пару кВ и делаю сейчас ремонт в 3к 100м2 (4 дом)

Хорошо, что не я один делаю ремонт. В ярград 110 м - бездонное корыто. Уговариваю жену продать всё к чертям и везти детей в школу в другую страну. Пока ещё продать можно.
в Славутиче 68 м. для аренды 100 м - много наверное. Я видел здесь делили на две.
Если сравнивать с тем же севен, он и рядом не стоял
Зображення
У меня есть и деленные уже с ремонтом. А эту 100 для себя ремонт делаю.
5396669
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Повідомлення Додано: Чет 20 лип, 2023 09:21

Кожен день війни - це втрати людей, втрати інфраструктури, втрати промисловості.
Найкраще було, звісно, не допустити війни.
Вступити в НАТО, або,як мінімум, створити ракетний щит, клепати ударні безпілотники сотнями в місяць.
На жаль,українська бидло-їліта - це бувші селяни, токарі, сантехніки, які купили дипломи третьосортних вузів. Тупа, жадібна публіка. Вона є результатом негативної селекції, за образом російської їліти. Сантехніки, блазні і кіношники при владі - це апофеоз розвитку чавунно-пшеничної держави.

Поки що фінанси держави тримаються за рахунок зовнішньої допомоги. Раніше чи пізніше допомогу прикриють.

Тому падіння цін Кржн буде,і буде значним.
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 20 лип, 2023 09:33

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Бедный дед. Для него Киев это Польша. Зачем правда он на ветке КЖН сидит, неясно
beee
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Повідомлення Додано: Чет 20 лип, 2023 09:36

Ти настільки тупий, що навіть не здатен вивчити державну мову.
"Фізик-теоретиг" - брехня мусить бути правдоподібною. Інакше засміють,як барона Мюнхаузена!
Frant
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  #<1 ... 11064110651106611067
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