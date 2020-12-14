Ти живеш у Польщі і робиш ремонт в Києві????
І плануєш повністю переселитись у Польщу?
Ти не бачиш протиріччя в своїх опусах?
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Додано: Чет 20 лип, 2023 06:03
Ти живеш у Польщі і робиш ремонт в Києві????
І плануєш повністю переселитись у Польщу?
Ти не бачиш протиріччя в своїх опусах?
Додано: Чет 20 лип, 2023 06:50
Навіщо ніщеброд бореться з київськими "хрущами" і рекламує гіпсові статуї в Прикиївських Єпенях? Можливо, йому варто назбирати грошей на старий Ланос?
Щоб виконати це завдання, треба реально працювати, а не флудити на форумі(((
Додано: Чет 20 лип, 2023 08:02
А яке протиріччя? Всі дорожайщики бетонуються закордоном. Трібека в Польщі, Ейрмакс - Відень, Прохожий - Лігурія, Беее - Польща. Уня, Конговець та Ріспект - теж скоріше всього, бо пропали.
Додано: Чет 20 лип, 2023 09:14
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
У меня есть и деленные уже с ремонтом. А эту 100 для себя ремонт делаю.
Додано: Чет 20 лип, 2023 09:21
Кожен день війни - це втрати людей, втрати інфраструктури, втрати промисловості.
Найкраще було, звісно, не допустити війни.
Вступити в НАТО, або,як мінімум, створити ракетний щит, клепати ударні безпілотники сотнями в місяць.
На жаль,українська бидло-їліта - це бувші селяни, токарі, сантехніки, які купили дипломи третьосортних вузів. Тупа, жадібна публіка. Вона є результатом негативної селекції, за образом російської їліти. Сантехніки, блазні і кіношники при владі - це апофеоз розвитку чавунно-пшеничної держави.
Поки що фінанси держави тримаються за рахунок зовнішньої допомоги. Раніше чи пізніше допомогу прикриють.
Тому падіння цін Кржн буде,і буде значним.
Додано: Чет 20 лип, 2023 09:33
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Бедный дед. Для него Киев это Польша. Зачем правда он на ветке КЖН сидит, неясно
Один из Польши вещает всю жизнь без квартиры и она ему н светит, второй в жизни не был в эпицентре.
Мир с ума сошел
Востаннє редагувалось beee в Чет 20 лип, 2023 09:39, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 20 лип, 2023 09:36
Ти настільки тупий, що навіть не здатен вивчити державну мову.
"Фізик-теоретиг" - брехня мусить бути правдоподібною. Інакше засміють,як барона Мюнхаузена!
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