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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11064110651106611067
Повідомлення Додано: Чет 20 лип, 2023 08:35

BIGor , конговець воював. Дай бог живий.
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Повідомлення Додано: Чет 20 лип, 2023 09:14

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

beee написав:
5396669 написав:[Какая площадь? У самого там пару кВ и делаю сейчас ремонт в 3к 100м2 (4 дом)

Хорошо, что не я один делаю ремонт. В ярград 110 м - бездонное корыто. Уговариваю жену продать всё к чертям и везти детей в школу в другую страну. Пока ещё продать можно.
в Славутиче 68 м. для аренды 100 м - много наверное. Я видел здесь делили на две.
Если сравнивать с тем же севен, он и рядом не стоял
Зображення
У меня есть и деленные уже с ремонтом. А эту 100 для себя ремонт делаю.
5396669
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Повідомлення Додано: Чет 20 лип, 2023 09:33

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Бедный дед. Для него Киев это Польша. Зачем правда он на ветке КЖН сидит, неясно
Один из Польши вещает всю жизнь без квартиры и она ему не светит, второй в жизни не был в эпицентре.
Мир с ума сошел
Востаннє редагувалось beee в Чет 20 лип, 2023 09:39, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 20 лип, 2023 10:41

  beee написав:
5396669 написав:[Какая площадь? У самого там пару кВ и делаю сейчас ремонт в 3к 100м2 (4 дом)

Хорошо, что не я один делаю ремонт. В ярград 110 м - бездонное корыто. Уговариваю жену продать всё к чертям и везти детей в школу в другую страну. Пока ещё продать можно.

Правильне рішення - ремонт під ча війни. Ти зробиш хороший подарунок покупцеві, через рік-два-три. "Квартира з євроремонтом за ціною євроремонту"((()

Ти вже проїхався трасою з Києва до Чернігова чи Житомира? Можеш з'їздити в Херсон, Одесу чи Миколаїв.
Вельми рекомендую. Зразу побачиш перспективи Кржн!
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