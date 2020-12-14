Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
5396669 написав:[Какая площадь? У самого там пару кВ и делаю сейчас ремонт в 3к 100м2 (4 дом)
Хорошо, что не я один делаю ремонт. В ярград 110 м - бездонное корыто. Уговариваю жену продать всё к чертям и везти детей в школу в другую страну. Пока ещё продать можно. в Славутиче 68 м. для аренды 100 м - много наверное. Я видел здесь делили на две. Если сравнивать с тем же севен, он и рядом не стоял
У меня есть и деленные уже с ремонтом. А эту 100 для себя ремонт делаю.
пасажиропотік дуже знизився за час війни — з 1 млн 400 тисяч впав до 800 тисяч.
Зʼїзди на Труханів острів і на Русанівські сади уже побудовані. І сьогодні ми плануємо запустити там хоча б громадський транспорт, буквально за кілька місяців ми зможемо це зробити. Але ці зʼїзди працюватимуть у такому режимі — "не для всіх". Це буде швидка, пожежна і низка маршрутів громадського транспорту, які сполучатимуть лівий берег з правим.
cherchiltank написав:Ну якщо діти маленькі то дружина може і не працювати, чи їй на касі дітей грудьми кормити?) що цікаво навіть якщо б дружина працювала за ті ж 14000 то 28000 грн на сімʼю з двома дітьми це також мало навіть якщо є своя квартира - про нерухомість в Києві годі і мріяти. Ось тепер давайте подивимось на ринок праці України і подумаємо хто буде покупцем новобудов на Позняках по 2000 долярів за метр?)
В ЄС є так звані "доходні дома", і купують там квартири не касири Лідла, але знімати кавалірку можуть. Шваб: "у вас нічого не буде, і ви будете щасливі"
cherchiltank написав:Ну якщо діти маленькі то дружина може і не працювати, чи їй на касі дітей грудьми кормити?) що цікаво навіть якщо б дружина працювала за ті ж 14000 то 28000 грн на сімʼю з двома дітьми це також мало навіть якщо є своя квартира - про нерухомість в Києві годі і мріяти. Ось тепер давайте подивимось на ринок праці України і подумаємо хто буде покупцем новобудов на Позняках по 2000 долярів за метр?)
В ЄС є так звані "доходні дома", і купують там квартири не касири Лідла, але знімати кавалірку можуть. Шваб: "у вас нічого не буде, і ви будете щасливі"
Очень сомневаюсь, что кассир может позволить себе купить квартиру, тем более в крупных городах Зап Европы.