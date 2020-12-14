RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11065110661106711068>
Повідомлення Додано: Чет 20 лип, 2023 08:35

BIGor , конговець воював. Дай бог живий.
Hotab
 
Повідомлень: 9493
З нами з: 15.02.09
Подякував: 594 раз.
Подякували: 2026 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Чет 20 лип, 2023 09:14

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

beee написав:
5396669 написав:[Какая площадь? У самого там пару кВ и делаю сейчас ремонт в 3к 100м2 (4 дом)

Хорошо, что не я один делаю ремонт. В ярград 110 м - бездонное корыто. Уговариваю жену продать всё к чертям и везти детей в школу в другую страну. Пока ещё продать можно.
в Славутиче 68 м. для аренды 100 м - много наверное. Я видел здесь делили на две.
Если сравнивать с тем же севен, он и рядом не стоял
Зображення
У меня есть и деленные уже с ремонтом. А эту 100 для себя ремонт делаю.
5396669
Аватар користувача
 
Повідомлень: 364
З нами з: 17.02.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 80 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 20 лип, 2023 09:33

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Бедный дед. Для него Киев это Польша. Зачем правда он на ветке КЖН сидит, неясно
Один из Польши вещает всю жизнь без квартиры и она ему не светит, второй в жизни не был в эпицентре.
Мир с ума сошел
Востаннє редагувалось beee в Чет 20 лип, 2023 09:39, всього редагувалось 2 разів.
beee
Аватар користувача
 
Повідомлень: 752
З нами з: 17.12.22
Подякував: 47 раз.
Подякували: 66 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 20 лип, 2023 10:41

  beee написав:
5396669 написав:[Какая площадь? У самого там пару кВ и делаю сейчас ремонт в 3к 100м2 (4 дом)

Хорошо, что не я один делаю ремонт. В ярград 110 м - бездонное корыто. Уговариваю жену продать всё к чертям и везти детей в школу в другую страну. Пока ещё продать можно.

Правильне рішення - ремонт під ча війни. Ти зробиш хороший подарунок покупцеві, через рік-два-три. "Квартира з євроремонтом за ціною євроремонту"((()

Ти вже проїхався трасою з Києва до Чернігова чи Житомира? Можеш з'їздити в Херсон, Одесу чи Миколаїв.
Вельми рекомендую. Зразу побачиш перспективи Кржн!
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23277
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1552 раз.
Подякували: 2474 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 20 лип, 2023 12:01

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Frant написав:
  beee написав:
5396669 написав:[Какая площадь? У самого там пару кВ и делаю сейчас ремонт в 3к 100м2 (4 дом)

Хорошо, что не я один делаю ремонт. В ярград 110 м - бездонное корыто. Уговариваю жену продать всё к чертям и везти детей в школу в другую страну. Пока ещё продать можно.

Правильне рішення - ремонт під ча війни. Ти зробиш хороший подарунок покупцеві, через рік-два-три. "Квартира з євроремонтом за ціною євроремонту"((()

Ти вже проїхався трасою з Києва до Чернігова чи Житомира? Можеш з'їздити в Херсон, Одесу чи Миколаїв.
Вельми рекомендую. Зразу побачиш перспективи Кржн!
Можно я сам разберусь что и где мне делать?
5396669
Аватар користувача
 
Повідомлень: 364
З нами з: 17.02.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 80 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 20 лип, 2023 12:40

Інтерв'ю очільника Дептрансу КМДА Кандибора
https://life.liga.net/poyasnennya/inter ... ikom-kieva
пасажиропотік дуже знизився за час війни — з 1 млн 400 тисяч впав до 800 тисяч.

Зʼїзди на Труханів острів і на Русанівські сади уже побудовані. І сьогодні ми плануємо запустити там хоча б громадський транспорт, буквально за кілька місяців ми зможемо це зробити. Але ці зʼїзди працюватимуть у такому режимі — "не для всіх". Це буде швидка, пожежна і низка маршрутів громадського транспорту, які сполучатимуть лівий берег з правим.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18431
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2173 раз.
Подякували: 3117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 20 лип, 2023 13:36

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

На Труханов и русановские сады )) съезды "не для всех", запустить общественный транспорт на русановские сады через новый мост. Дблы бл
hume
 
Повідомлень: 9066
З нами з: 27.12.12
Подякував: 932 раз.
Подякували: 1831 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 20 лип, 2023 14:07

  cherchiltank написав:Ну якщо діти маленькі то дружина може і не працювати, чи їй на касі дітей грудьми кормити?) що цікаво навіть якщо б дружина працювала за ті ж 14000 то 28000 грн на сімʼю з двома дітьми це також мало навіть якщо є своя квартира - про нерухомість в Києві годі і мріяти.
Ось тепер давайте подивимось на ринок праці України і подумаємо хто буде покупцем новобудов на Позняках по 2000 долярів за метр?)

В ЄС є так звані "доходні дома", і купують там квартири не касири Лідла, але знімати кавалірку можуть.
Шваб: "у вас нічого не буде, і ви будете щасливі"
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 31967
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1521 раз.
Подякували: 2675 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Чет 20 лип, 2023 14:21

  flyman написав:В ЄС є так звані "доходні дома", і купують там квартири не касири Лідла, але знімати кавалірку можуть.
Шваб: "у вас нічого не буде, і ви будете щасливі"


Очень сомневаюсь, что кассир может позволить себе купить квартиру, тем более в крупных городах Зап Европы, где стоимость новостроев давно перешагнула отметку в 4-5 Куе/метр.
hume
 
Повідомлень: 9066
З нами з: 27.12.12
Подякував: 932 раз.
Подякували: 1831 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 20 лип, 2023 14:21

Самое забавное что об этом пишет форумный человек, который никогда в жизни НЕ был в ЕС и КОТОРЫЙ никогда в жизни ближе чем на 100 км не подходил к «доходным домам».
На всякий случай:
«О самом Швабе не так много известно. Например, многие годы он проработал в университете с зарплатой около $70 000. Проживает он в доме стоимостью $11 миллионов в Швейцарии. Никто точно не знает, сколько у него денег (что само по себе, согласитесь, очень странно: налоги же он платит).
Примерная оценка – около 100 миллионов. Но это очень примерная оценка. И этот человек рассказывает нам через свой Форум: «Вы ничем не будете владеть – и вы будете счастливы».»

Вот даже интересно, hume, как вы можете на эту туфту клевать? Горе-специалист прикалывается же, наполняя форум очередным бредом.
Востаннє редагувалось akurt в Чет 20 лип, 2023 14:31, всього редагувалось 1 раз.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8042
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3205 раз.
Подякували: 1095 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 11065110661106711068>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: andrijk777 і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2386, 2387, 2388
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
23876 16179119
Переглянути останнє повідомлення
Вів 11 лип, 2023 19:31
Wisznia2021
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 120, 121, 122
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1211 5308886
Переглянути останнє повідомлення
Чет 04 тра, 2023 14:40
Хомякоид
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 5769
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (8715)
20.07.2023 14:50
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.